🔥 Des feux préventifs ont protégé des milliers de séquoias géants

Des incendies allumés volontairement plusieurs années auparavant ont aidé des séquoias géants à survivre aux feux extrêmes de 2020 et 2021 en Californie. Une étude estime que ces brûlages préventifs ont évité la mort d’environ 1 900 arbres dans les parcs nationaux de Sequoia et Kings Canyon.

Un brûlage dirigé consiste à faire brûler une zone dans des conditions choisies et surveillées. L’objectif n’est pas de brûler les grands arbres, mais d’éliminer une partie des broussailles, branches mortes et petits végétaux. Sans cette végétation combustible, un futur incendie peut rester moins intense au niveau du sol.

Séquoias géants.

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Les chercheurs ont étudié 26 403 séquoias répartis dans 19 bosquets touchés par l’incendie de Castle en 2020 et celui du complexe KNP en 2021. Ils ont combiné des images satellites, des relevés aériens, des cartes d’arbres et des observations effectuées sur le terrain.

Leur analyse estime que 7 974 séquoias de cet ensemble sont morts, soit environ 30,2 %. Les arbres situés dans des secteurs ayant reçu un brûlage dirigé au cours des dix années précédentes présentaient des chances de survie presque quatre fois supérieures à celles des zones non traitées.

Cette comparaison ne signifie pas que le feu préventif rend les séquoias invulnérables. Elle indique qu’il réduit fortement le risque de mortalité lorsque survient un incendie extrême. Les auteurs estiment que les zones déjà traitées ont permis d’éviter 1 888 morts, avec une marge d’incertitude comprise entre 1 487 et 2 302 arbres.

Le modèle suggère aussi qu’environ 3 888 séquoias supplémentaires auraient pu survivre si tous les secteurs étudiés avaient bénéficié d’un traitement comparable.

Les séquoias géants sont adaptés aux feux périodiques de faible ou moyenne intensité. Leur écorce épaisse les protège, et le feu libère de l’espace au sol et favorise la germination. Toutefois, plus d’un siècle de lutte systématique contre les incendies a laissé s’accumuler une grande quantité de combustible dans certaines forêts.

Lorsque cette végétation sèche brûle pendant une période chaude et aride, les flammes peuvent devenir assez puissantes pour tuer des arbres vieux de plusieurs siècles. Les brûlages dirigés ont pour objectif de rendre les feux incontrôlés moins violents quand ils surviennent.

L’étude porte uniquement sur deux incendies exceptionnels et sur des bosquets de la Sierra Nevada. Elle ne permet pas d’affirmer que le même résultat s’appliquerait partout. Les auteurs considèrent néanmoins les brûlages dirigés comme un outil important, à associer à la surveillance, à l’éclaircissement de la végétation et à une gestion adaptée de chaque forêt.