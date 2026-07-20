🪨 Pluton révèle d’immenses glissements de terrain

Pluton semble figée dans le froid, loin au-delà de Neptune. Pourtant, les images de la sonde New Horizons continuent de livrer des surprises. Des chercheurs y ont identifié les premiers glissements de terrain confirmés à la surface de la planète naine.

La découverte ne provient pas d’une nouvelle mission. Elle résulte d’un examen approfondi des images prises lors du survol de 2015. Même après une seule visite rapprochée, les données de New Horizons restent suffisamment riches pour révéler de nouveaux paysages.

Vue d'artiste de la sonde New Horizons qui embarque du plutonium.

New Horizons/Wikimedia

L’équipe a repéré six coulées de débris dans trois cratères situés près de Sputnik Planitia. Cette vaste plaine de glaces d’azote forme la célèbre région claire en forme de cœur. Les traces observées descendent les parois internes des cratères.

Ces glissements ont laissé derrière eux de larges nappes de matériaux. Certaines s’étendent sur 10 à 14,5 km au fond des cratères. La plus grande couvrirait environ 130 km², soit une surface comparable à celle d’une petite ville.

Sur Terre, de tels mouvements sont souvent ralentis par les frottements et la gravité. Sur Pluton, la situation est très différente. La faible gravité et les matériaux glacés pourraient permettre aux débris de parcourir de grandes distances plus facilement.

Carte des glissements de terrain sur Pluton :

(a) localisation générale ;

(b-b′) glissement LD1 dans le cratère Coughlin ;

(c-c′) glissements LD2 et LD3 dans le cratère Giclas ;

(d-d′) glissements LD4, LD5 et LD6 dans un cratère non nommé.

Images de la caméra LORRI de New Horizons, résolution d’environ 300 m par pixel.

Crédit : NASA / JHUAPL / SwRI.

Les images montrent des dépôts bosselés, probablement riches en blocs de glace solide. À leur point de départ, les chercheurs observent des falaises concaves bien marquées. Cet ensemble de formes correspond aux signatures attendues après un glissement de terrain.

L’origine exacte de ces mouvements reste toutefois incertaine. Dans un cratère, un impact voisin pourrait avoir déstabilisé la pente. Ailleurs, les variations de température et les changements d’état de glaces volatiles pourraient avoir fragilisé les terrains.

Ces observations n’indiquent pas nécessairement que Pluton glisse encore aujourd’hui. Elles montrent néanmoins que son relief a été façonné par des mouvements de matière complexes. De futures images plus précises aideraient à repérer d’autres traces sur ce monde glacé.