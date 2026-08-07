💫 Un trou noir supermassif errant surpris en train de dévorer une étoile

Un trou noir supermassif éloigné du centre de sa galaxie a été repéré grâce à la destruction d’une étoile. Cette observation fournit un indice direct sur une population d’objets longtemps supposée, mais difficile à détecter. Le phénomène s’est manifesté par une brusque émission de lumière et de rayons X.

L’événement, nommé AT2024tvd, correspond à une rupture par effet de marée. Une étoile s’est approchée trop près du trou noir, puis les forces gravitationnelles l’ont étirée et disloquée. Une partie de sa matière a formé un disque très chaud, visible depuis la Terre.

Cette illustration représente une rupture par effet de marée, un phénomène qui se produit lorsqu'une étoile passe dangereusement près d'un trou noir supermassif. Les fragments de l'étoile en fusion s'échauffent en tourbillonnant autour du trou noir, créant une lueur visible depuis les confins du cosmos, pendant que le trou noir éjecte un jet relativiste dans l'espace.

Image NRAO/AUI/NSF/NASA

La particularité du signal vient de sa position. Le trou noir se trouve loin du noyau lumineux de sa galaxie hôte, alors que les trous noirs supermassifs connus occupent généralement les régions centrales. Cette localisation inhabituelle a été confirmée grâce à plusieurs observatoires, dont le satellite Swift de la NASA.

Les chercheurs estiment que l’objet possède environ un million de masses solaires. Il pourrait être non pas le trou noir supermassif de la galaxie observée, mais celui d’une petite galaxie absorbée. Lors de cette fusion, les étoiles de la galaxie satellite auraient été dispersées, laissant son trou noir dériver dans le halo galactique.

Les trous noirs errants sont difficiles à recenser, car ils n’émettent presque rien lorsqu’ils n’absorbent pas de matière. La destruction occasionnelle d’une étoile agit alors comme un signal temporaire. Ces flambées permettent d’identifier des objets autrement invisibles et d’estimer leur masse.

La galaxie WISEA J014656.04-152214.7, située à environ 750 millions d'années-lumière dans la constellation de la Baleine, avant et après qu'un événement de rupture par effet de marée ait été repéré sur son bord extérieur en novembre 2025.

L'image de gauche a été prise par le DESI (Dark Energy Spectroscopic Instrument) Legacy Survey et celle de droite provient du télescope Lowell Discovery.

Image Télescope Lowell Discovery / Étude Legacy / Robert Stein

Cette découverte pourrait améliorer les modèles décrivant la croissance des galaxies. Les simulations prédisent qu’un grand nombre de trous noirs décentrés subsistent après des fusions successives. Leur abondance réelle reste cependant mal connue, notamment dans les galaxies lointaines ou peu lumineuses.

Le futur observatoire Vera C. Rubin devrait détecter davantage d’événements similaires grâce à ses relevés réguliers du ciel. Le télescope spatial Nancy Grace Roman pourra ensuite rechercher des cas plus lointains. Ces instruments pourraient transformer ces détections isolées en véritable recensement cosmique.