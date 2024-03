Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)



Image d'illustration Pixabay

signal ( Termes généraux Un signal est un message simplifié et généralement codé. Il existe...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en...)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de...)

Science (La science (latin scientia, « connaissance ») est, d'après le dictionnaire...)

Lunaire (Pour les homonymes, voir Pierrot lunaire, une œuvre de musique vocale d'Arnold Schönberg.)

Planétaire (Un planétaire désigne un ensemble mécanique mobile, figurant le système solaire...)

Houston (Houston est une ville du Texas au sud des États-Unis. Avec une population de plus de...)

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

ondes (Une onde est la propagation d'une perturbation produisant sur son passage une variation réversible...)

kilomètres (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système...)

résultant (En mathématiques, le résultant est une notion qui s'applique à deux polynômes....)

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a...)

Il arrive parfois que ce que l'on croit être un phénomène extraterrestre trouve une explication bien plus terre-à-terre.Une récente étude dirigée par l'Université Johns Hopkins apporte un nouvel éclairage sur un événement survenu en 2014 au nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Initialement attribuées à un météore, des vibrations sonores ont été identifiées comme provenant très probablement d'un camion circulant à proximité.Benjamin Fernando, un sismologue de Johns Hopkins et responsable de cette recherche, précise que lesonore a changé de direction au fil du temps, suivant exactement un itinéraire routier passant près du sismomètre utilisé pour l'enregistrement. Ceci met en doute l'origine extraterrestre desrécupérés par la suite au fond de l', présentés comme des débris de ce météore avec desde technologies extraterrestres. L'équipe de recherche a présenté ses conclusions lors de la Conférence sur laetL'événement de 2014 avait été lié à des vibrations terrestres enregistrées sur l'île de Manus, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, après l'entrée d'un météore dans l'atmosphère terrestre au-dessus du Pacifique occidental. Les matériaux trouvés au fond de l'océan avaient été décrits comme ayant une origine "technologique extraterrestre". Cependant, Fernando et son équipe contestent cette affirmation, suggérant une mauvaise interprétation deset une localisation erronée de l'entrée du météore dans l'L'utilisation de données provenant de stations en Australie et à Palau, destinées à détecter dessonores issues d'essais nucléaires, a permis à l'équipe de Fernando de déterminer un lieu plus probable pour l'entrée du météore, situé à plus de 160du site initialement examiné. Ils ont conclu que les matériaux récupérés étaient en fait de minuscules météorites ordinaires, ou des particulesde l'impact d'autres météorites sur laterrestre, mélangées à des contaminants terrestres.Cette étude souligne l'importance d'une analyse rigoureuse et d'une interprétation prudente des données pour distinguer entre les phénomènes naturels et les hypothèses plus extraordinaires. Elle rappelle également que, malgré l'attrait de l'inconnu et l'excitation autour de l'idée de découvrir des traces de technologies extraterrestres, les réponses peuvent souvent être trouvées plus près de chez nous.