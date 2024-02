Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Le futur télescope spatial Nancy Grace Roman.

Image NASA/JPL

Des astrophysiciens de l'Université Northwestern et d'autres institutions internationales annoncent que le futur télescope spatial Nancy Grace Roman de la NASA, dont le lancement est prévu pour mai 2027, pourrait dévoiler des indices cruciaux pour comprendre la mystérieuse. Bien que représentant environ 27% de l', lanoire reste invisible à nos observations directes.L'étude, qui sera publiée dans, marque une étape importante. Elle explore pour la première fois les perspectives de détection de lacunes dans lesd'étoiles au-delà de notre propre, la. L'attention se tourne désormais vers lad'Andromède, offrant ainsi und'étude élargi.Selon Tjitske Starkenburg, co-auteur de l'étude, l'observation de ces lacunes dans d'autres galaxies fournira desplus précises, permettant une meilleure compréhension de la matière noire. La matière noire est supposée être une particule qui ne réfléchit, n'émet, ne réfracte ni n'absorbe la, rendant sa détection directe impossible. Sa présence est déduite de son influence gravitationnelle sur les galaxies.Les chercheurs s'intéressent particulièrement aux amas globulaires, des groupes denses d'étoiles, dont les flux d'étoiles allongés pourraient être perturbés par des amas de matière noire, créant ainsi des lacunes. Ce phénomène offre une piste prometteuse pour détecter la matière noire.Jusqu'ici, la recherche s'est limitée à quelques flux d'étoiles dans la Voie Lactée, mais lespatial Nancy Grace Roman, avec sa capacité d'supérieure, étendra cette recherche à des galaxies voisines. L'instrument à champ large du télescope, avec ses 18 détecteurs, produira des images 200 fois plus grandes que celles du télescopeLa simulation des interactions entre les flux d'étoiles et les amas de matière noire suggère que ces lacunes seront détectables par le télescope spatial Nancy Grace Roman. Cette découverte pourrait éclairer les caractéristiques de la matière noire, y compris la présence et la masse de sous-halos de matière noire entourant les galaxies.