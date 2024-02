Ces étoiles cannibales dévorent leur voisine: voici comment elles procèdent

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Les interactions entre étoiles binaires offrent un spectacle particulièrement intrigant. Récemment, des astronomes ont mis en lumière un phénomène stellaire singulier: le processus de cannibalisme stellaire au sein de systèmes binaires serrés. Cette découverte, fruit de l'minutieuse d'étoiles B à émission de ligne, dites Be, révèle les dessous d'une danse cosmique où l'une des étoiles se voit littéralement dépouillée de sapar sa compagne, la transformant en un noyau chaud et dense: une sous-naine.Au cœur de cette étude, le télescope CHARA a joué un rôle clé, permettant aux chercheurs de Georgia State, sous la direction de l'associé depostdoctoral Robert Klement, de déceler les faibles motifs lumineux émis par les étoiles sous-naines en orbite autour des étoiles Be. Ces observations ont mis en évidence le mécanisme deresponsable de la création des étoiles Be et des sous-naines, levant le voile sur un aspect jusqu'alors mystérieux de l'évolution des étoiles binaires.Les étoiles binaires en question partagent un destin lié par leur proximité. En vieillissant, l'étoiledu système peut se dilater jusqu'à remplir son lobe de Roche (uneéquipotentielle) amorçant ainsi un transfert de matière vers sa compagne. Ce processus non seulement dénude l'étoile donneuse de ses couches externes, la réduisant à une sous-naine, mais accélère également la rotation de l'étoile réceptrice, lui conférant une vitesse de rotation élevée. Cetteentraîne la formation d'un disque d'autour de l'étoile Be, composé de la matière arrachée à sa compagne.Les observations réalisées grâce à l'Array CHARA ont non seulement confirmé l'accélération de la rotation des étoiles Be à la suite du transfert de matière, mais ont également permis de détecter neuf compagnons faiblement lumineux, témoignant de l'extrême transformation subie par les étoiles dépouillées. Les mesures de masse effectuées révèlent que les sous-naines ont perdu presque toute leur substance, illustrant l'ampleur de ce phénomène cannibalique.Ce travail de recherche, publié dans, n'est qu'un début. Robert Klement prévoit d'étendre cette quête auxméridionaux depuis le Très Grand Télescope (VLT) au Chili et d'utiliser lepour examiner davantage laultraviolette émise par les sous-naines chaudes. Ces efforts promettent d'enrichir notre compréhension de la formation et de l'évolution, offrant un nouveau regard sur le destin complexe des étoiles dans notre