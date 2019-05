Des fibres optiques pour reproduire les solutions d'équations non linéaires





A gauche: onde de respiration unique et au milieu (à droite): molécule photonique formée avec deux (trois ondes).

© ICB (CNRS/Univ. Bourgogne/UTBM)

Référence:

Certaines équations sont universelles, valables dans des domaines très divers, et y introduire la non-linéarité est nécessaire pour modéliser le caractère complexe ou extrême de certains phénomènes. Dans ce travail, des solutions à de telles équations sont étudiées grâce à la propagation dedans une: elles montrent comment l'forte entre plusieurs ondes peut conduire à la formation d'une "photonique".Les ondes de(breathers) sont une famille d'ondes qui se propagent sans perdre d'et dont la forme et l'varient périodiquement, ce qui peut se traduire par la formation de pics extrêmes d'amplitude (voir illustration). Un cas limite de ces ondes (lorsque la périodicité tend vers l'infini) est le soliton de Peregrine, bien connu en hydrodynamique comme un prototype deextrême. Ces ondes sont solution d'unetrès générale appeléenon-linéaire et peuvent exister aussi dans de nombreux autres domaines tels que les plasmas astrophysiques, l'ou lesfroids. Elles sont le plus souvent très sensibles aux perturbations et difficiles à observer, mais, depuis une dizaine d'années, les fibres optiques se sont révélées très performantes pour les reproduire et les étudier grâce en particulier à untrès précis de la lumière envoyée dans la. Dans ce travail, des physiciens du LaboratoireCarnot de Bourgogne ( ICB , CNRS/Univ. Bourgogne/UTMB) en collaboration avec des physiciens de Russie, d'et des Etats-Unis, ont revisité l'équation de Schrödinger non linéaire: ils ont trouvé mathématiquement et réalisé expérimentalement des solutions à deux ondes de respiration en interaction forte, les deux ondes créant une nouvelle structure périodique ou quasi-périodique appelée molécule photonique. Allant au-delà des études précédentes sur les solitons, ce résultat valide définitivement la nouvelle voie desuggérée il y a bientôt 50 ans par les mathématiciens et les théoriciens sur les molécules photoniques.Pour former une molécule photonique, les deux ondes doivent se propager à des vitesses identiques et être suffisamment proches pour être en interaction forte. De nouvelles fréquences caractéristiques apparaissent alors qui peuvent être par exemple la somme ou la différence des fréquences de chacune des ondes, et la structure de l'résultante est périodique s'il existe un rapport rationnel entre ces dernières. Les solutionsde l'équation de Schrödinger non-linéaire correspondant à ces molécules photoniques ont été obtenues analytiquement. Ces solutions ont été reproduites en introduisant dans uneoptique standard, utilisée pour les réseaux delongue distance, la lumièreissue d'un peigne de fréquences, c'est-à-dire d'unémettant des d'impulsions à haut taux de répétition correspondant à une série de fréquences équidistantes. La propagation est sans perte significative sur des distances jusqu'à 3 km, mais légèrementpour chaque. L'des molécules photoniques est alors conditionnée à un façonnage très précis de l'à l'entrée de la fibre, c'est-à-dire une optimisation minutieuse de la bande de fréquences du peigne ainsi que l'amplitude et lade chacune des fréquences. Des structures périodiques correspondant à l'interaction de deux et de trois ondes de respiration ont été observées (voir illustration) avec un accord quasi-parfait avec les solutions mathématiques.Ces travaux associent les mathématiques appliquées et lapour reproduire expérimentalement des solutions mathématiques de phénomènes non-linéaires. En faisant le lien entre l'optique non-linéaire et la modélisation des évènements extrêmes, ils montrent comment des fibres télécom peuvent devenir une plateforme d'études de la formation d'ondes complexes. Breather waves molecules . G. Xu, A. Gelash, A. Chabchoub, V. Zakharov et B. Kibler,, le 27 février 2019.