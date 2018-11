Sur le même thême

De la glace transparente sur Mars !

Référence publication

Contact chercheurs:

Comment démontrer la présence de la glace transparente ? Par définition, si elle est transparente, l'observateur voit à travers et il est très difficile de montrer sa présence avec des images. Cette étude, menée par une équipe de chercheurs français (1) apporte des preuves spectroscopiques de la présence detransparente, confirmant ainsi le modèle de jet. D'autre part, ils ont pu étudier le rôle précis de la glace d'dans les jets froids.Mars est uneactive. Grâce aux images à haute résolution spatiale, de nombreux processus ont été observés en activités. Dans les zones polaires, des mystérieuses tâches sombres apparaissent et disparaissent saisonnièrement, probablement lié à des jets defroids. Malheureusement, ces jets n'ont pour l'jamais pu être observé en activité. Ce processus semble associé à la présence de glace de CO2 qui se sublime par le dessous. Plusieurs études précédentes ont suggéré que lade la glaceun rôle clé notamment dans la formation de jets de gaz, en permettant, la sublimation de la glace par le bas de la couche parà l'état solide. L'état de transparence des dépôts saisonniers de la glace de CO2 sur Mars, ainsi que leurde contamination par de la glace d'eau ou de la poussière joue un rôle majeur dans l'apparition de nombreux processus actifs dependant le. Ces processus peuvent, de part leur grand, jouer un rôle à l'échelle durégional martien. Cependant, cette transparence a été l'de controverse et n'avait jamais été démontrée.La présente étude se base sur lesdu spectro-imageur CRISM dans la région de Richardson et des outils de modélisation du transfert radiatif. Dans un premier, cette étude établit l'état de transparence de la glace de CO2, en comparant simulation etconsidérant un modèle de glace transparente et un modèle de glace granulaire. Seule le modèle de glace transparente permet de rendre compte d'une épaisseur diminuant avec la saison, en accord avec les modèles de climats. D'autre part, la composition précise de la surface est étudiée afin de détailler localement, les échanges en volatils et en poussières entre surface et.Pour la première fois, cette étude locale a permis d'identifier l'de glace d'eau dans l'atmosphèrede Mars, et ceau long du printemps. Les mécanisme micro-physiques de ces échanges sont résumés à la Figure. Si ces mécanismes ont lieu sur la totalité de la calotte saisonnière Sud, l'atmosphère devrait significativement s'enrichir en eau. Cette prédiction devra être testé prochainement avec laTGO dont l'activitévient de commencer.Andrieu, François and Schmidt, Frédéric and Douté, Sylvain and Chassefière, Eric (2018) Ice state evolution during spring in Richardson crater, Mars , Icarus, doi:10.1016/j.icarus.2018.06.019 François Andrieu , LESIA Frédéric Schmidt , GEOPS