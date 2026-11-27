L'annonce de la résolution de l'hypothèse de Riemann avec l'aide d'une intelligence artificielle continue de susciter des rebondissements. Son auteur a reconnu avoir plaisanté sur la longueur de sa démonstration, provoquant une certaine confusion dans la communauté scientifique. Parallèlement, une équipe de chercheurs vient de publier deux versions considérablement raccourcies de la preuve informatique. Ces dernières ont également passé avec succès plusieurs vérifications indépendantes.

Une plaisanterie qui a semé le doute Le 20 novembre 2026, Levent Alpöge, mathématicien travaillant chez Anthropic, annonçait avoir démontré avec Claude une conjecture concernant la répartition des nombres premiers. Formulée en 1859, l'hypothèse de Riemann résistait depuis 167 ans aux mathématiciens. Lors de son annonce, Levent Alpöge avait évoqué une démonstration rédigée de plus de 250 000 pages. Un volume qui rendait pratiquement impossible sa lecture intégrale par un être humain. Le 23 novembre, le mathématicien a cependant indiqué sur le réseau social X qu'il s'agissait d'une plaisanterie. Il a également présenté ses excuses face aux réactions suscitées par cette déclaration. Cette plaisanterie concernait la présentation de la démonstration sous une forme écrite, et non sa validité mathématique. Le code informatique contenant la preuve existe bien et reste accessible aux chercheurs. Alpöge reconnaît toutefois que ce code comporte de nombreux développements superflus. Sa longueur ne traduit donc pas nécessairement la complexité du raisonnement mathématique employé.

De 17 millions à 76 000 lignes de code Le 25 novembre, Luke Sernau et ses collègues d'Anthropic ont publié, avec l'aide de Claude, deux nouvelles versions de la démonstration. La première privilégie la lisibilité du raisonnement et comporte environ 300 000 lignes de code. La seconde, plus compacte, en compte environ 76 000, hors commentaires et lignes vides. Ces deux versions démontrent les mêmes résultats mathématiques que le programme initial. Elles couvrent également une version généralisée de l'hypothèse de Riemann, concernant une famille plus large de fonctions mathématiques. Le 26 novembre, Michael Rubinstein, mathématicien à l'université de Waterloo, a annoncé avoir terminé les vérifications de la version compacte. Les différents logiciels utilisés pour contrôler sa validité logique n'ont détecté aucune erreur. Andrew Sutherland, mathématicien au Massachusetts Institute of Technology (MIT), a également obtenu des résultats favorables lors de ses vérifications indépendantes.

L'IA capable de simplifier ses propres découvertes Cette nouvelle étape apporte un éclairage intéressant sur l'utilisation des intelligences artificielles en mathématiques. Une IA pourrait élaborer une première démonstration en explorant de nombreuses pistes, sans nécessairement chercher à produire le raisonnement le plus court possible. Une fois le résultat obtenu, d'autres travaux permettraient de simplifier la preuve. Cette méthode présente un avantage. Les chercheurs peuvent vérifier automatiquement que les modifications apportées au raisonnement ne compromettent pas sa validité. La réduction du code n'implique toutefois pas que la démonstration soit désormais facilement compréhensible. Une preuve informatique, même raccourcie, reste différente d'un raisonnement rédigé pour être étudié par des mathématiciens. Michael Rubinstein travaille également à cette transformation. Avec l'aide de Claude, Codex et Gemini, il a publié une première présentation des idées mathématiques contenues dans la démonstration. Une deuxième version de ce document, datée du 22 novembre, comporte 265 pages. Elle reste cependant incomplète, plusieurs résultats intermédiaires devant encore être démontrés sous une forme accessible aux chercheurs. Les intelligences artificielles pourraient ainsi accompagner les mathématiciens depuis la découverte d'une preuve jusqu'à sa simplification et son explication.