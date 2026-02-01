Test station électrique VTOMAN Jump 2200: compacte et efficace

1 - Introduction

Caractéristiques principales

- Capacité batterie: 1548 Wh (batterie LiFePO4, plus de 3100 cycles)

- Puissance de sortie AC: 2200 W (crête jusqu'à 4400 W)

- Prises disponibles: 3 prises 230 V, 4 USB-A jusqu'à 18 W, 2 USB-C 100 W, 1 allume-cigare, 2 DC 5521

- Recharge secteur: environ 4 heures avec le bloc fourni

- Recharge solaire (en option): jusqu'à 400 W

- Fonctions supplémentaires: lampe LED intégrée, prise pour extension de batterie, démarreur véhicule 12 V

2 - Déballage et présentation

Note: La VTOMAN Jump 2200 est disponible à 539 € sur le site officiel de la marque.

Le colis est imposant et bien protégé. La station est calée dans une mousse dense qui la maintient en place pendant le transport.







Contenu de la boîte

- La station électrique VTOMAN Jump 2200

- Un chargeur secteur externe d'une puissance de 328.5 W

- Un câble secteur pour le bloc d'alimentation

- Un câble de recharge via allume-cigare 12 V

- Un câble USB-A et un câble USB Type-C

- Une sacoche pour ranger les accessoires

- Une notice d'utilisation multilingue

- Une feuille avec des autocollants de la marque







Le manuel possède une section en français. L'ensemble est prêt à l'emploi dès la sortie de la boîte.









Présentation générale

La Jump 2200 adopte une forme rectangulaire compacte, avec des coins arrondis et une large poignée sur le dessus. Le boîtier est en plastique épais gris foncé, avec quelques touches orange qui marquent la gamme VTOMAN. Son poids d'environ 17,4 kg reste raisonnable pour une capacité de plus de 1,5 kWh.







L'assemblage paraît solide. Les matériaux utilisés sont robustes, les ajustements nets. Des grilles d'aération, pour permettre le refroidissement actif de l'ensemble, sont visibles sur les côtés.



Éléments intégrés

- Écran LCD central : il affiche la capacité restante, la puissance d'entrée et de sortie, ainsi qu'une estimation du temps restant en charge ou décharge.

- 3 prises secteur AC 230 V : elles permettent de brancher des appareils électroménagers ou des outils électriques jusqu'à 2200 W.

- 2 ports USB Type-C PD 100 W : parfaits pour les ordinateurs portables ou consoles.

- 4 ports USB-A : dont un QuickCharge 18 W pour les smartphones ou accessoires.

- 2 sorties DC 5521 12 V (10 A) : compatibles avec de nombreux appareils 12 V.

- 1 prise allume-cigare 12 V 10 A : classique, utile pour des équipements nomades.

- 2 ports d'entrée DC : compatibles avec le chargeur fourni et potentiellement un second.

- Barre LED à l'arrière : avec plusieurs modes d'éclairage (faible, fort, SOS).

- Port pour batterie externe : permet d'ajouter une seconde batterie VTOMAN pour atteindre 3096 Wh de capacité.

- Chaque groupe de sorties dispose de son propre bouton d'activation, ce qui évite toute consommation inutile.









La présence de deux ports d'entrée identiques laisse penser qu'il est possible d'utiliser un second chargeur pour gagner du temps lors de la recharge, même si la puissance d'entrée est limitée à 400 W au total. Cela reste une souplesse utile. Aucun panneau solaire n'est inclus, mais la station peut accepter jusqu'à 400 W en solaire via ces mêmes entrées.





3 - Test en charge

Pour mesurer les performances en charge de la VTOMAN Jump 2200, nous avons vidé complètement la batterie avant de lancer une recharge complète à l'aide du chargeur fourni. Ce dernier est un bloc externe affichant une puissance de sortie de 328.5 W. Ce choix technique présente à la fois des avantages et des inconvénients, notamment une diminution du poids de la station si on ne souhaite pas s'encombrer du chargeur, mais cela implique aussi un deuxième élément a déplacer dans le cas contraire. La station ne peut pas se brancher directement au secteur sans ce bloc.





Au début de la recharge, on observe pendant les premières 30 secondes une montée rapide de la puissance consommée, puis une descente progressive jusqu'à 0 et enfin une remontée et stabilisation à environ 330 W. Ce comportement s'explique sans doute par une gestion de la recharge au tout début du cycle. En fin de compte, la puissance se stabilise.



Sur l'ensemble du cycle, notre wattmètre a mesuré une consommation de 1630 Wh au total. Ce chiffre est cohérent avec la capacité annoncée de 1548 Wh, en tenant compte des pertes énergétiques normales dues à la conversion et à l'électronique interne de la batterie. À noter que cette recharge a duré environ cinq heures, ce qui reste raisonnable compte tenu de la puissance du chargeur et de la capacité de la batterie. C'est plus long que les modèles à recharge rapide, mais cela évite de brusquer les cellules, ce qui peut améliorer leur durée de vie





La fin du cycle de charge a révélé un comportement curieux. Au lieu de diminuer doucement la puissance comme sur d'autres stations, la Jump 2200 a effectué plusieurs pics de charge et d'arrêt rapprochés. Durant les sept dernières minutes, la puissance alternait de façon très rapide entre 0 W et 330 W, avec sept pics distincts. Ce comportement s'apparente à une phase d'équilibrage des cellules par impulsions successives, probablement pour assurer une charge uniforme sans dépasser les limites.



Malgré un chargeur externe passif et donc silencieux, la Jump 2200 se met à ventiler assez tôt. Après seulement quelques minutes, les ventilateurs internes de la station démarrent. Ils montent en puissance et ne s'arrêtent plus jusqu'à la fin de la charge. Ce refroidissement actif reste présent tout le long, ce qui laisse penser que le système priorise la température des composants.



Le bruit produit par ces ventilateurs se fait clairement remarqué. Ce n'est pas assourdissant, mais suffisant pour déranger dans un espace calme. Il ne semble pas y avoir de variation de vitesse selon la température ou la phase de charge, ce qui laisse supposer une ventilation fixe dès son activation. Cela pourra gêner ceux qui souhaitent recharger la station la nuit proche d'une pièce de vie.





Comme on l'a noté dans le chapitre précédent, un autre point important est la présence d'un second port d'entrée DC identique au premier. Bien que VTOMAN ne fournisse qu'un seul chargeur, ce deuxième port laisse penser qu'il est possible de brancher un second adaptateur en parallèle. On pourrait ainsi augmenter la vitesse de charge en ajoutant un second bloc. Néanmoins, la puissance totale acceptée reste limitée à environ 400 W, donc le gain serait modéré.



Il est également possible de combiner la charge secteur avec une recharge solaire, via un panneau adapté (non fourni). La Jump 2200 accepte jusqu'à 400 W d'entrée solaire, ce qui permettrait, par exemple, d'ajouter 300 W de secteur à 100 W de solaire. Cette double entrée est intéressante pour optimiser les temps de charge, notamment en déplacement ou hors réseau.





4 - Test en décharge

Pour ce test de décharge, la VTOMAN Jump 2200 a été utilisée depuis un niveau de charge de 100 % avec un appareil électrique gourmand: un sèche-cheveux affichant une consommation stable d'un peu plus de 1000 W. Ce type d'appareil constitue un bon moyen de tester la capacité utile réelle de la batterie. La puissance affichée par l'écran de la station est restée stable, sans coupure ni alerte, pendant toute la durée de l'essai. C'est une bonne indication sur la fiabilité





La décharge a duré environ une heure, ce qui est cohérent avec la puissance consommée et la capacité annoncée. En sortie, notre wattmètre a relevé une énergie restituée de 1220 Wh, soit environ 75 % de rendement calculé entre ce qui a été puisée pour recharger entièrement la batterie et ce qui a été consommée pour la vider complètement. Ce rendement est classique pour une station de ce type, où des pertes se produisent principalement dans la conversion de courant continu AC en courant alternatif



Durant tout le test, la tension en sortie est restée constante, sans chute ni variation brutale. C'est un bon point pour la fiabilité. L'écran de la station affiche la consommation en temps réel, ce qui permet de suivre facilement la progression.





Comme lors de la charge, la ventilation s'est activée après quelques minutes de fonctionnement. Le bruit généré reste identique à celui observé en phase de recharge. Il est perceptible dans une pièce calme, mais ne couvre pas le bruit d'un appareil bruyant comme le sèche-cheveux. Le flux d'air est continu et les ventilateurs restent en marche



Lorsque la batterie atteint 0 %, la coupure est franche. Il faut alors reconnecter une source de recharge pour pouvoir relancer un cycle. L'arrêt intervient sans message d'erreur, ni baisse progressive de la puissance. Dans notre cas, le sèche-cheveux s'est simplement éteint net, comme si on débranchait la prise.



Ce test en situation réelle confirme que la Jump 2200 est capable d'alimenter sans souci un appareil puissant pendant près d'une heure. Le rendement est dans la moyenne, le refroidissement est efficace mais bruyant, et la gestion de la batterie est précise. La station peut donc être utilisée pour des usages soutenus, y compris dans des conditions proches de ses limites.



5 - Conclusion