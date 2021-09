Bolide observé dans le ciel français le 5 septembre 2021: premières analyses

Carte des témoignages visuels recueillis par le site AMS/IMO/Vigie-Ciel

Trajectoire du bolide du 5 septembre 2021, 21h 47min TU calculée avec les données des caméras FRIPON. © Fripon/Vigie-Ciel Les principaux paramètres de l'événement sont un passage au zénith de Brest et une fin de trajectoire brillante dans la Manche à 39 km d'altitude.

Les images captées

Le bolide du 5 septembre 2021, 21h 47min TU, filmé avec la caméra Fripon de Ludiver (Planétarium de Ludiver). © Fripon/Vigie-Ciel



Le bolide du 5 septembre 2021, 21h 47min TU, filmé avec la caméra Fripon de Vannes (Club Astronomie de Rhuys). © Fripon/Vigie-Ciel Le bolide est aussi passé au-dessus de Brest (Service hydrographique et océanographique de la Marine); malgré une couverture nuageuse locale, l'image reste spectaculaire.



Le bolide du 5 septembre 2021, 21h 47min TU, filmé avec la caméra de Brest (Service hydrographique et océanographique de la Marine), malgré une couverture nuageuse locale l'image reste spectaculaire. The bolide of September 5, 2021, 21h 47min TU, filmed with the camera of Brest (Hydrographic and oceanographic service of the Navy), in spite of a local cloud cover the image remains spectacular. © Fripon/Vigie-Ciel

