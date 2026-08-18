🐟 Un poisson cuirassé de 15 cm raconte la vie avant la plus grande extinction

Un poisson fossile presque entier, long d’environ 15 cm, a été retrouvé dans des roches du Permien supérieur au Brésil. Son état de conservation est rare pour cette période en Amérique du Sud. Il donne un aperçu direct des animaux vivant dans un immense lac peu avant la plus grande extinction connue.

Le spécimen appartient à une nouvelle espèce nommée Leolepis matogrossensis. Il s’agit d’un actinoptérygien, le vaste groupe des poissons à nageoires rayonnées qui comprend aujourd’hui l’immense majorité des poissons osseux. Le fossile a été découvert dans l’État du Mato Grosso et conservé dans les collections de l’université fédérale locale.

Son corps fuselé porte au moins 50 rangées longitudinales de fines écailles ganoïdes. Ces écailles possèdent une couche externe dure et brillante, fréquente chez plusieurs poissons anciens. Le crâne, la mâchoire et de nombreux os sont suffisamment préservés pour permettre une comparaison détaillée avec d’autres espèces du même âge.

La roche qui entourait l’animal est un siltite rougeâtre, formé de particules plus fines que le sable. Selon l’étude, ce dépôt appartenait à un lac peu profond occupant une partie du bassin du Paraná. Cet environnement continental était présent durant les derniers épisodes du Permien, avant la crise biologique de la limite Permien-Trias.

La découverte est d’autant plus intéressante que les poissons paléozoïques articulés sont rares au Brésil. Les chercheurs disposent beaucoup plus souvent d’écailles, de dents ou de fragments osseux isolés. Un squelette presque complet permet ici d’observer en même temps la forme du corps, l’organisation du crâne et la disposition des écailles.

Le site se trouve aussi à environ 50 km du dôme d’Araguainha, le plus grand cratère d’impact connu d’Amérique du Sud. Celui-ci est daté de 251,5 ± 2,9 millions d’années. Les auteurs indiquent que les couches contenant le poisson pourraient être proches en âge de cet événement, sans démontrer que l’impact a tué cet animal précis.

Cette prudence est importante. La grande extinction de la fin du Permien, survenue il y a environ 252 millions d’années, est principalement associée à d’énormes épisodes volcaniques et à leurs effets climatiques. L’impact d’Araguainha reste étudié comme un événement régional pouvant avoir ajouté des perturbations dans un monde déjà soumis à de fortes pressions environnementales.

Leolepis matogrossensis n’est pour l’instant connu que par ce seul individu. De nouveaux fossiles provenant des mêmes couches permettraient de savoir quels autres poissons partageaient ce lac et si cette espèce était fréquente. Ils aideraient aussi à préciser l’âge des dépôts par rapport au cratère d’Araguainha et à la crise de fin du Permien.