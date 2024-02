Les vieilles fumeuses: découverte d'étoiles au comportement encore jamais observé

Restez toujours informé: suivez-nous sur Google Actualités (icone ☆)

Au cœur de la Voie lactée, une récente découverte astronomique intrigue les scientifiques: des étoiles surnommées "vieilles fumeuses" pour leur comportement énigmatique. Alors que leur existence même était inattendue, ces astres offrent un spectacle cosmique jamais observé auparavant chez les géantes rouges.Les "vieilles fumeuses" se distinguent par leur capacité à demeurer quasiment invisibles, avant de libérer soudainement un "nuage de". Ce phénomène, observé par une équipe internationale d'astronomes, n'avait pas pour but initial lade telles étoiles. En effet, lors d'une étude de dix ans couvrant des centaines de millions d'étoiles à travers leavec leVISTA dans les Andes chiliennes, les chercheurs visaient à identifier des étoiles naissantes, ou proto-étoiles, connues pour leurs éruptions fréquentes et exubérantes.Parmi leurs découvertes, qui incluaient 32 proto-étoiles, une surprise de taille attendait les astronomes: la présence, au centre de la Voie lactée, de ces étoiles "vieilles fumeuses". Situées dans le, une région dense et riche en métaux de notre, ces étoiles présentent un comportement étrange: après une longue période d'inactivité, elles s'assombrissent brutalement, devenant parfois si ténues que même la visiondu télescope peine à les détecter. Puis, sans prévenir, elles retrouvent leur éclat initial.L'explication derrière ces "puffs" de fumée qui masquent temporairement les étoiles à notre vue reste un mystère. Les scientifiques spéculent que la richesse en éléments lourds de cette région pourrait favoriser la formation de poussièredes étoiles, poussière qui serait ensuite expulsée pour des raisons encore inconnues. Si cettese vérifie, le processus pourrait avoir une importance considérable dans lades éléments lourds à travers la galaxie, et au-delà.Bien que les chercheurs aient identifié au moins 21 de ces "vieilles fumeuses", ils soupçonnent qu'il en existe bien davantage, cachées dans les profondeurs de l'espace. Ce phénomène, encore à l'étude, promet de révéler de nouveaux secrets sur la fin de vie des étoiles et la composition chimique de notre galaxie. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans le