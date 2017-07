Quand l'évolution bricole pour réprimer

© Renaud Dumas

Vignette illustrant le résumé: © Raquel Martin-Arevalillo

Les co-répresseurs sont essentiels à la régulation de la transcription chez tous les organismes vivants. Une équipe interdisciplinaire a élucidé la structure d'un co-répresseur des plantes nommé TOPLESS. Ce travail montre que cette protéine est composée de domaines identiques à ceux d'autres co-répresseurs mais avec des propriétés différentes, illustrant comment l'évolution récupère des domaines protéiques pour créer de nouvelles fonctions. Cette étude qui ouvre également la voie à des manipulations raisonnées de cetteclé pour l'adaptation des plantes à l', a été publiée le 11 juillet 2017 dans la revueLes co-répresseurs sont essentiels à lade la transcription chez tous les organismes vivants. Ils permettent de faire un lienentre les facteurs de transcription s'accrochant sur les promoteurs et des protéines de remodelage de la chromatine qui vont jouer sur la structure de la chromatine pour réprimer la lecture des gènes cible par la machinerie transcriptionnelle. TOPLESS est le membre fondateur d'une petite famille de co-répresseurs unique aux plantes, identifiée originellement chez la plante modèle Arabidopsis, et impliquée dans de nombreuses voies de signalisation majeures pour le développement des plantes et leur réponse aux. TOPLESS interagit avec ses partenaires du fait de la présence chez ces protéines d'un motif particulier appelé EAR. Son inactivation chez Arabidopsisla formation d'une plante où laest remplacée par une racine, générant ainsi une plante avec des pattes sur pattes !Une équipecomposée de généticiens moléculaires, biochimistes et biologistes structuraux du Laboratoire de Reproduction et Développement des Plantes à l'ENS de Lyon (Université de Lyon,, INRA, ENS de Lyon, UCBL) et du Laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale (Université Grenoble Alpes, CNRS, CEA, INRA) ainsi que de l'EuropeanFacility et de l'EMBL à Grenoble, a maintenant résolu et caractérisé fonctionnellement la structure de la partie de la protéine TOPLESS d'Arabidopsis permettant l'interaction avec ses partenaires protéiques.Ce travail mené par Teva Vernoux (RDP, Lyon), Renaud Dumas (LPCV, Grenoble) et Max Nanao (ESRF et EMBL, Grenoble) a permis de montrer une structure similaire à celle de la protéine duet conservée jusque chez les algues. La haute résolution de la structure a permis de positionner très précisément le site d'interaction avec le motif EAR de ses partenaires et l'équipe a montré que cette capacité d'interaction est également maintenue pour une protéine TOPLESS isolée chez une, démontrant ainsi l'ancienneté de cette fonction primordiale. La comparaison de la structure de TOPLESS avec des co-répresseurs animaux a de plus permis de mettre en évidence que ces différents co-répresseurs sont construits par assemblage de domaines identiques mais de façon différentes.Cette étude fournit ainsi unexemple de ce que le Prix Nobel François Jacob avait appelé le bricolage de l'évolution dans la construction de la fonction des protéines. L'étude fournit également des clés pour une manipulation de cette fonction essentielle pour les réponses aux stress environnementaux et pour améliorer le potentiel adaptatif des plantes cultivées. Cela pourrait permettre aux plantes d'éviter de finir la tête à l'envers à cause d'un stress !