Une gorgée de xénon pour le LHC

xénon (Le xénon est un élément chimique, de symbole Xe et de numéro atomique 54. Le xénon est un gaz noble, inodore et incolore. Dans une lampe à décharge, il...)



Une collision entre deux ions de xénon enregistrée par le détecteur (Un détecteur est un dispositif technique (instrument, substance, matière) qui change d'état en présence de l'élément ou de la situation pour lequel il a été spécifiquement conçu.)

gaz (Un gaz est un ensemble d'atomes ou de molécules très faiblement liés et quasi-indépendants. Dans l’état gazeux, la matière n'a pas de forme propre ni de volume...)

atmosphère (Le mot atmosphère peut avoir plusieurs significations :)

atomes (Un atome (du grec ατομος, atomos, « que l'on ne peut diviser ») est la plus petite partie d'un corps simple pouvant se combiner chimiquement...)

plomb (Le plomb est un élément chimique de la famille des cristallogènes, de symbole Pb et de numéro atomique 82. Le mot et le symbole viennent du latin plumbum.)

physicien (Un physicien est un scientifique qui étudie le champ de la physique, c'est-à-dire la science analysant les constituants fondamentaux de l'univers et les forces qui les relient. Le mot physicien dérive du grec, qui...)

plasma ( En physique, le plasma décrit un état de la matière constitué de particules chargées (d'ions et d'électrons). Le plasma quark-gluon est un plasma qui constituerait les grandes étoiles à neutrons avant qu'elles ne s'effondrent en...)

état de la matière (Bien que le concept de phase soit simple, il est difficile de le définir précisément. Une bonne définition de la phase d'un système est « une région de l'espace des paramètres thermodynamiques du système dans lequel...)

Big Bang (Le Big Bang est l’époque dense et chaude qu’a connu l’univers il y a environ 13,7 milliards d’années, ainsi que l’ensemble des modèles cosmologiques qui la...)

force (Le mot force peut désigner un pouvoir mécanique sur les choses, et aussi, métaphoriquement, un pouvoir de la volonté ou encore une vertu morale « cardinale »...)

Univers (L'Univers est l'ensemble de tout ce qui existe et les lois qui le régissent.)

année (Une année est une unité de temps exprimant la durée entre deux occurrences d'un évènement lié à la révolution de la Terre autour du Soleil.)

fréquence (En physique, la fréquence désigne en général la mesure du nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de temps. Ainsi lorsqu'on emploie le mot...)

heures (L'heure est une unité de mesure :)

course (Course : Ce mot a plusieurs sens, ayant tous un rapport avec le mouvement.)

énergie (Dans le sens commun l'énergie désigne tout ce qui permet d'effectuer un travail, fabriquer de la chaleur, de la lumière, de produire un mouvement.)

Le LHC goûte à un breuvage un peu particulier. Pendant huit heures, le Grand collisionneur de hadrons accélère et fait entrer en collision des noyaux de xénon. Les grandes expériences du LHC, ATLAS, ALICE, CMS et LHCb, enregistrent donc pour la première fois des collisions deLe xénon est unnoble, présent en quantités infimes dans notre, et dont lescomportent 54 protons et de 70 à 80 neutrons suivant les isotopes. Les collisions de xénon dans le LHC (54 protons et 75 neutrons) s'apparentent donc à des collisions d'ions lourds, comme le LHC en réalise régulièrement. Habituellement, ce sont des noyaux de, plus massifs, qui sont utilisés.explique Reyes Alemany Fernandez, responsable de l'exploitation avec les ions lourds.souligne John Jowett,responsable des faisceaux d'ions lourds au LHC.Et, qui sait, cette exploitation inédite pourrait réserver de belles surprises., explique Jamie Boyd, coordinateur du programme du LHC, chargé de la liaison entre les équipes du LHC et celles des expériences. Les collisions d'ions lourds permettent aux physiciens d'étudier lequark-gluon, unqui aurait existé brièvement juste après le. Dans cette soupe primordiale extrêmement dense et chaude, les quarks et les gluons circulaient librement, sans être confinés par laforte dans les protons et neutrons, comme c'est le cas dans notreactuel.Passer des protons au xénon n'est cependant pas une mince affaire. Depuis le début de l', une équipe prépare l'exploitation du complexe d'accélérateurs avec le xénon. Les atomes du gaz sont accélérés et dépouillés de leurs 54 électrons dans quatre accélérateurs successifs, avant d'être lancés dans le LHC.explique Reyes Alemany Fernandez.Après ces quelquesdans le LHC, des noyaux de xénon continueront leurdans le complexe d'accélérateurs, mais jusqu'au SPS. Durant huit semaines en effet, le SPS alimentera en ions xénon l'expérience NA61/SHINE, qui étudie également le plasma quark-gluon, mais de manière complémentaire aux analyses menées par les expériences du LHC. NA61/SHINE s'intéresse plus particulièrement aude " déconfinement ", seuil d'de collision à partir duquel la création du plasma quark-gluon serait possible. NA61/SHINE effectue ainsi un balayage en énergie de collision avec des ions de masses différentes. Après le plomb, le béryllium et l'argon, c'est au tour du xénon d'entrer en piste.