L'évolution du trafic maritime mondial révélée par satellite

données (Dans les technologies de l'information (TI), une donnée est une description élémentaire, souvent codée, d'une chose, d'une transaction d'affaire, d'un événement, etc.)

satellite (Satellite peut faire référence à :)

océan Indien (L’océan Indien s'étend sur une surface de 75 000 000 km². Il est limité au nord par l'Inde, le Pakistan et l'Iran, à l'est par la Birmanie, la Thaïlande, la Malaisie, l'Indonésie et l'Australie, au sud par l'océan austral et à...)

L'utilisation des données satellite

pollution (La pollution est définie comme ce qui rend un milieu malsain. La définition varie selon le contexte, selon le milieu considéré et selon ce que l'on peut entendre par malsain [1].)

océan (Un océan est souvent défini, en géographie, comme une vaste étendue d'eau salée. En fait, il s'agit plutôt d'un volume, dont l'eau est en...)

route (Le mot « route » dérive du latin (via) rupta, littéralement « voie brisée », c'est-à-dire creusée dans la roche, pour ouvrir le chemin.)

monde (Le mot monde peut désigner :)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

vecteur (En mathématiques, un vecteur est un élément d'un espace vectoriel, ce qui permet d'effectuer des opérations d'addition et de multiplication par un scalaire. Un n-uplet peut...)

pression (La pression est une notion physique fondamentale. On peut la voir comme une force rapportée à la surface sur laquelle elle s'applique.)

navigation maritime (La navigation maritime concerne toute les activités humaines de circulation sur les mers et océans. On parle de navigation hauturière lorsque le navire navigue en haute mer (hors de vue de terre)...)

chercheur (Un chercheur (fem. chercheuse) désigne une personne dont le métier consiste à faire de la recherche. Il est difficile de bien cerner le métier de chercheur tant les domaines de recherche sont...)

Océanographie (L’océanographie (de « océan » et du grec γρ?φειν / gráphein, écrire) est l'étude des océans et des mers de la Terre. Les océanographes étudient un très grand nombre de sujets,...)

rendu (Le rendu est un processus informatique calculant l'image 2D (équivalent d'une photographie) d'une scène créée dans un logiciel de modélisation 3D comportant...)

radar (Le radar est un système qui utilise les ondes radio pour détecter et déterminer la distance et/ou la vitesse d'objets tels que les avions, bateaux, ou...)

niveau de la mer (Le niveau de la mer est la hauteur moyenne de la surface de la mer, par rapport à un niveau de référence adéquat.)

altimètre (Un altimètre est un appareil permettant de mesurer l'altitude.)

Une hausse du trafic qui s'accélère

analyse des données (L’analyse des données est un sous domaine des statistiques qui se préoccupe de la description de données conjointes. On cherche par ces...)

densité (La densité ou densité relative d'un corps est le rapport de sa masse volumique à la masse volumique d'un corps pris comme référence. Le corps de référence est l'eau pure à...)

mer (Le terme de mer recouvre plusieurs réalités.)

golfe (Un golfe (italien golfo, grec kolpos, pli) est une partie de mer avancée dans les terres, en général selon une large courbure.)

nord (Le nord est un point cardinal, opposé au sud.)

Europe (L’Europe est une région terrestre qui peut être considérée comme un continent à part entière, mais aussi comme l’extrémité occidentale du continent...)

Le trafic maritime a connu une croissance sans précédent depuis le début desannées 1990. C'est la principale conclusion d'une étude publiée par l'Ifremer dans le journal, reposant sur l'analyse de 20 ans de. L'connaît l'augmentation la plus marquée, avec une hausse du trafic de l'ordre de 300% en 20 ans."Le trafic maritime est la cause principale deatmosphérique enouvert. Ainsi sur laSri Lanka-Sumatra-Chine, une des plus fréquentée au, la concentration atmosphérique en NO2 mesurée par satellite a augmenté de 50% entre 1997 et 2010. En pleine, les bateaux constituent lemajeur deanthropique sur le milieu, que ce soit en terme de pollution atmosphérique et sonore (important pour les mammifères marins notamment), ou d'impact sur les écosystèmes. Il est donc primordial de pouvoir quantifier aussi précisément que possible l'évolution du trafic. Notre étude est la première qui présente un état des lieux mondial de lasur une longue période" explique l'auteur de la publication, Jean Tournadre,au Laboratoire d'Spatiale du centre Ifremer Bretagne à Brest.Ce niveau d'analyse a étépossible grâce à l'altimétrie satellite, techniquehabituellement utilisée pour mesurer par satellite le, les courants océaniques et la topographie du fond de l'océan. "Pour étudier les icebergs, nous utilisons déjà une méthode similaire de traitement des données de missions altimètriques passées et présentes. Nous avons réalisé que nous pouvions aussi utiliser ces donnéespour analyser l'évolution du trafic des navires et donc de la pression anthropique sur l'océan," souligne Jean Tournadre.Sur la période 1992-2012, l'de 7 satellites montre une forte augmentation du trafic maritime : "Lade bateaux, c'est-à-dire leur présence en, a pratiquement quadruplé. La pression s'est particulièrement accrue dans l'océan Indien, notamment dans ledu Bengale et la mer d'Arabie et dans les mers de Chine" constate le chercheur. Dans les autres bassins, en particulier l'Atlantique, le Pacifique nord et la Méditerranée, la hausse est certes moins forte mais reste comprise entre 100% et 200%.Toutes les routes maritimes (même celle des bateaux de croisière entre l'et les Caraïbes) connaissent une croissance significative. Seule exception le large de la Somalie, où la piraterie a pratiquement stoppé le trafic depuis 2006."Les données satellites permettent une analyse fine de l'évolution de la densité de bateaux. Ces données illustrent également le changement du rythme de croissance de l'ordre de 6 % entre 1992 et 2002, jusqu'à 8% à 10% par an entre 2002 et 2012, ainsi que la quasi stagnation durant la crise économique de 2008-2009", remarque Jean Tournadre.Pour plus d'information voir: The growth of ship traffic revealed by altimeter data analysis