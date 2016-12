De minuscules trous pour améliorer l'efficacité des avions

A340-300. Illustration: Techno-science.net/JYB

Les effets des couches limites jouent un rôle très important dans la détermination de la traînée d'un avion. Des chercheurs financés par l'UE ont développé une technologie pour le forage de trous d'aspiration dans les principaux composants qui produisent lades avions, comme les bords d'attaque des ailes et les empennages horizontaux, qui devraient entraîner d'importantes économies d'Un moyen efficace de réduire la traînée due ausuperficiel d'unest de maintenir une condition appeléelaminaire dans laquelle l'glisse sur les surfaces de l'avion sans devenir. Les petites imperfections deou les perturbations peuvent toutefois gâcher le flux laminaire. De nombreuses expériences en laboratoire et des tests en soufflerie ont démontré qu'une telle condition peut être réalisée d'une autre manière: l'aspiration peut retarder la transition de ladu flux d'air d'un flux luminaire en flux turbulent.Dans leCLEANSKY-LBD (Adaptation of a genericmodel for attachment line transition measurements), les chercheurs ont réussi à développer un système de foragequi produit 400 minuscules trous pard'unentre 50 et 100 ?m.À l'aide d'un laser puissant à base de, l'équipe a obtenu des trous sans bavures, qui augmentent le frottement et lanon désirés. Elle a également surmonté des obstacles liés à lade forage et au système de fixation, garantissant un forage rapide et une distribution homogène dans un panneau de deux mètres de long. Lad'aspiration perforée était intégrée dans un modèle de soufflerie avec des inserts interchangeables.La trainée de frottement de la peau représente presque 50 % de la trainée totale d'un avion. LaCLEANSKY-LBD contribue grandement aux objectifs ambitieux du programme Clean Sky de réduction de la consommation deet des émissions deliées. La production réussie d'inserts pour les tests de soufflerie peuvent réduire les coûts et lede commercialisation de la technologie des trous d'aspiration.Po-ur plus d'information voir: