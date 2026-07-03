☀️ Découverte d'un prototype de Stonehenge, plus ancien et astronomiquement parfait

Dans la campagne anglaise, non loin du célèbre site de Stonehenge, des archéologues ont mis au jour des vestiges de deux poteaux en bois vieux de près de 5000 ans, parfaitement alignés avec les solstices d'été et d'hiver.

Même si le bois a disparu, les trous qui les accueillaient sont encore bien visibles. D'après les chercheurs, cette structure serait plus ancienne que Stonehenge et pourrait même en avoir été une première version.

Stonehenge - Image Wikimedia

Les poteaux se trouvaient à environ 120 mètres l'un de l'autre sur un terrain près du village de Bulford, à l'est de Stonehenge. Ce lieu est aujourd'hui contrôlé par le ministère britannique de la Défense, mais les archéologues y creusent depuis 2015. Ils y avaient déjà repéré des traces de deux "henges" – des cercles de fossés et de talus – ainsi que des dizaines de fosses néolithiques vieilles de 5000 ans, bien avant l'achèvement de Stonehenge.

L'alignement des poteaux correspond exactement au lever du soleil au solstice d'été et à son coucher au solstice d'hiver, une caractéristique que l'on retrouve à Stonehenge. Phil Harding, archéologue chez Wessex Archaeology, explique que ces populations étaient capables de repérer les points précis où le Soleil se lève et se couche aux solstices, un exploit pour l'époque. Il compare cette structure à un pionnier astronomique.

Les ossements d'animaux et les traces de festins découverts dans les fosses de Bulford indiquent que de grandes foules se rassemblaient là pour des fêtes religieuses. Des signes similaires de banquets ont été retrouvés à Stonehenge. Matt Leivers, également archéologue chez Wessex Archaeology, explique que ces célébrations marquaient le temps et contribuaient à maintenir l'ordre du monde selon les croyances de l'époque.

Le site de Bulford est plus ancien de 500 ans que les célèbres cercles de pierres de Stonehenge. Les chercheurs pensent donc que ce monument en bois pourrait avoir servi de modèle pour la construction du monument en pierre.

Stonehenge reste le monument néolithique le plus célèbre, mais sa fonction initiale a longtemps été débattue. Des études récentes indiquent qu'il s'agissait d'un lieu de sépulture, avec un alignement sur le coucher du Soleil au solstice d'hiver peut-être lié à l'idée de renaissance. Aucune sépulture n'a cependant été trouvée à Bulford, mais l'importance de la région pour les peuples préhistoriques est confirmée par ces nouvelles découvertes.