👀 En 2029, vous pourrez voir Apophis à l'œil nu : voici où observer l'astéroïde

Le 13 avril 2029, un événement hors du commun aura lieu: l'astéroïde (99942) Apophis frôlera la Terre à seulement 31 600 km de distance, soit plus près que les satellites géostationnaires. Ce rocher spatial de la taille d'un gratte-ciel deviendra visible à l'œil nu pour une large partie de l'humanité.

Sa trajectoire, parfaitement connue, ne présente aucun danger, offrant ainsi une opportunité rare d'observer un astéroïde de si près.

La visibilité d'Apophis débutera au-dessus de l'Australie. L'astéroïde ressemblera à un point lumineux se déplaçant lentement dans le ciel, à peu près aussi vite que la largeur de la pleine Lune toutes les minutes. Le spectacle durera environ sept heures, se terminant au-dessus de l'Atlantique Nord.

Près de 3,9 milliards de personnes pourront le contempler sans instrument. Le ciel devra être dégagé et la pollution lumineuse faible pour une observation optimale.

Ce survol est une occasion scientifique rare. La gravité terrestre va modifier l'orbite de l'astéroïde autour du Soleil, sans créer de danger futur. Les forces de marée pourraient aussi comprimer et étirer le rocher, déclenchant des glissements de terrain ou exposant des matériaux jusqu'ici cachés en profondeur. Les chercheurs ignorent encore l'ampleur de ces effets et comptent bien l'observer de près.

Moment de plus grande luminosité d'Apophis vu de la Terre au moment de l'approche maximale.

Crédit: Eclipseatlas.com

L'astéroïde Apophis a été découvert en 2004, suscitant alors une crainte: un risque d'impact de 1 sur 37 en 2029. Des observations précises ont depuis écarté toute collision pour au moins cent ans. Aujourd'hui, les scientifiques répètent avec confiance: "Apophis passera sans danger près de la Terre."

Les télescopes des îles Canaries, entre autres, seront braqués sur l'astéroïde. "Nous allons apprendre beaucoup, quoi qu'il arrive", a déclaré un planétologue du MIT. Que l'astéroïde réagisse ou non à la gravité terrestre, chaque donnée recueillie sera précieuse.