📜 Des rouleaux de papyrus carbonisés du Vésuve livrent enfin leurs secrets

Près de 2000 ans après l'éruption du Vésuve, des centaines de rouleaux de papyrus ont été ensevelis sous les cendres. Longtemps considérés comme perdus, ces objets carbonisés peuvent désormais être lus sans être déroulés. Cette prouesse technique ouvre la voie à la découverte d'un texte du célèbre philosophe stoïcien Chrysippe.

Cette lecture a été rendue possible par le Vesuvius Challenge, un projet international alliant imagerie avancée, intelligence artificielle et concours d'innovation. Des scientifiques ont utilisé un synchrotron pour radiographier l'intérieur des rouleaux et détecter l'encre antique. Les lettres sont ensuite étudiées par des papyrologues qui traduisent le texte.

De l'objet au texte. Le rouleau scellé et carbonisé (en haut à gauche) ; des coupes transversales de la radiographie révélant la feuille spiralée à l'intérieur (en haut) ; et la surface déroulée, où des colonnes d'écriture grecque apparaissent à mesure que le signal de l'encre est récupéré (en bas).

Crédit: Vesuvius Challenge

Deux rouleaux ont été déchiffrés numériquement. Le premier, PHerc. 1667, a livré environ 1,5 mètre de texte grec continu sur 20 colonnes. Le second, PHerc. 172, a révélé plus de 70 colonnes. Le premier date du IIe ou IIIe siècle avant notre ère, ce qui exclut qu'il soit de l'épicurien Philodème de Gadara, dont les écrits dominent la bibliothèque d'Herculanum.

Les experts estiment que le texte ressemble à un traité stoïcien sur l'éthique et le comportement humain. Il mentionne Aristocreon, le neveu et élève de Chrysippe. Très peu d'écrits de Chrysippe ont survécu ; aussi, si l'attribution se confirme, ce serait un ajout majeur à l'histoire de la pensée stoïcienne ancienne.

Par ailleurs, les chercheurs ont identifié un nouveau titre de livre dans le rouleau PHerc. 139. La fin du rouleau fait référence au huitième livre "Sur les dieux" de Philodème. Ce traité était déjà connu, mais cette découverte montre qu'il s'étendait sur au moins huit volumes. Les experts prévoient de réexaminer d'autres textes de la collection pour trouver des volumes supplémentaires de la même série.

Plus de 600 rouleaux d'Herculanum restent à ouvrir. La villa où ils ont été trouvés appartenait peut-être au beau-père de Jules César. Grâce à ces technologies, de nombreux textes antiques pourraient enfin être déchiffrés, offrant un accès inédit à la pensée de l'Antiquité.