Le staphylocoque doré est l'une des principales causes d'infection bactérienne dans le monde, responsable notamment d'infections nosocomiales. Des scientifiques d'INRAE, du CEA et du CNRS ont découvert la manière dont cette bactérie peut survivre dans l'environnement hostile du sang.

Le staphylocoque doré détecte l'hème, une molécule toxique pour les bactéries, grâce à un biocapteur spécifique qui déclenche la synthèse d'une barrière protectrice à sa surface. Ce mécanisme permet la progression de l'infection due à la survie et la multiplication de ce pathogène dans le sang. La découverte du fonctionnement de ce capteur ouvre des perspectives pour de nouvelles stratégies antibiotiques contre le staphylocoque doré. Ces résultats sont publiés dans la revue mBio.

illustration Découverte d'un mécanisme de survie du staphylocoque doré dans le sang.

© INRAE - Régine Talon

Les infections bactériennes sont la deuxième cause de décès dans le monde et le staphylocoque doré, Staphylococcus aureus, se classe parmi les bactéries les plus meurtrières. En 2019, le staphylocoque doré serait la cause de plus de 1 million de décès dans le monde et de plus de 16 000 en France, d'après une étude parue en 2022 dans The Lancet.

En France, il est l'un des principaux germes causant des infections nosocomiales et des intoxications alimentaires. Aujourd'hui les antibiotiques restent le traitement le plus efficace, mais certaines souches résistantes émergent, ce qui pose un risque d'impasse thérapeutique. Dans ce contexte, une équipe de recherche d'INRAE, en collaboration avec le CEA et le CNRS, étudie depuis plusieurs années le staphylocoque doré et notamment comment il parvient à survivre dans le sang.