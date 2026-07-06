🐋 Deux baleines à bosse battent le record du plus long voyage, et en direction opposée !

Deux baleines à bosse ont parcouru des distances record entre l'Australie et le Brésil. Ces mammifères marins, réputés pour leurs longues migrations, ont cette fois battu tous les records en nageant dans des directions opposées. Leur périple exceptionnel remet en cause ce que l'on croyait savoir sur l'isolement des populations de baleines.

Les scientifiques ont identifié ces deux individus grâce aux motifs uniques de leur queue, comparables à des empreintes digitales. En analysant plus de 19 000 photos collectées sur quatre décennies par des équipes de recherche et des citoyens scientifiques, ils ont retrouvé les mêmes baleines sur des sites de reproduction en Australie orientale et au Brésil. Un logiciel de reconnaissance a aidé à associer les images, confirmant ces traversées.

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La distance parcourue par l'une d'elles atteint 15 000 kilomètres. Ce record dépasse celui d'une baleine qui avait nagé de la Colombie à Zanzibar. Ces chiffres impressionnants montrent l'ampleur des déplacements possibles pour ces géants des mers.

Habituellement, les baleines à bosse suivent des routes migratoires apprises de leur mère, avec des schémas prévisibles entre zones d'alimentation et de reproduction. Trouver deux individus reliant des sites de reproduction aussi éloignés est donc exceptionnel.

Les raisons de ces périples restent floues. Peut-être ces baleines ont-elles rencontré d'autres congénères sur des zones d'alimentation communes et ont-elles bifurqué au lieu de rentrer chez elles. Les photos ne montrant que le début et la fin du voyage, le trajet exact demeure inconnu.

Ces traversées record ont aussi une portée pour la conservation. Le réchauffement climatique modifie la répartition du krill, la principale nourriture des baleines. Les méthodes de suivi permettront de surveiller leurs déplacements futurs face aux changements environnementaux.