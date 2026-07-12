🦷 Un pont migratoire entre l'Asie et l'Amérique confirmé par... des dents

Il y a 70 millions d'années, l'Arctique n'était pas une région glacée et isolée. Au contraire, il abritait une étonnante diversité de mammifères et servait de carrefour entre les continents.

Des chercheurs ont identifié trois nouvelles espèces de mammifères ressemblant à des rongeurs, âgées d'environ 73 millions d'années, dans la formation de Prince Creek. Ces animaux, nommés d'après la culture inuit, vivaient dans des conditions extrêmes avec des nuits polaires de plusieurs mois. Leurs dents, seuls vestiges conservés, ont révélé bien plus que leur simple existence.

Mammifères du Crétacé supérieur d'Amérique du Nord.

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L'étude des dents montre que ces trois espèces avaient des régimes alimentaires différents. L'une était herbivore, les deux autres omnivores avec des préférences distinctes. Cette spécialisation alimentaire leur permettait de cohabiter sans concurrence directe, un atout dans un environnement où la nourriture était rare. Sarah Shelley, première auteure de l'étude, observe que cette flexibilité a peut-être aidé leurs lointains descendants à survivre à l'extinction des dinosaures.

Mais la surprise la plus grande vient des liens de parenté. L'espèce nommée Qayaqgruk peregrinus est étroitement apparentée à un mammifère fossile de Mongolie. Les chercheurs estiment que ses ancêtres ont migré d'Asie vers l'Amérique du Nord il y a environ 92 millions d'années. Cela en fait l'un des plus anciens exemples connus de migration mammalienne entre ces deux continents.

Cette découverte confirme qu'un corridor terrestre reliait déjà l'Asie et l'Amérique du Nord à cette époque. Jaelyn Eberle, co-auteure, précise que cette passerelle était active bien avant ce que l'on pensait. Les mammifères ont donc traversé les continents et remodelé les écosystèmes depuis des centaines de millions d'années, remettant en question notre vision des espèces natives.

Les multituberculés, ce groupe éteint auquel appartiennent ces trois espèces, ont survécu plus de 100 millions d'années. Leur succès tient en partie à leur capacité d'adaptation, comme en témoignent ces fossiles polaires.