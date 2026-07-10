☀️ Une explication à "l'anomalie thermique du Soleil" ?

Le Soleil nous présente ce qui semble être une anomalie: sa couronne, l'atmosphère externe, atteint des températures de plusieurs millions de degrés, alors que sa surface visible, la photosphère, est bien plus froide, à environ 5 500 °C. Ce phénomène, observable lors des éclipses totales, intrigue les scientifiques depuis des décennies. Les explications traditionnelles se concentraient sur les électrons, les ions et les champs magnétiques, mais voilà qu'une nouvelle piste émerge: la poussière cosmique.

Récemment, la sonde Parker Solar Probe, qui s'est approchée à 6,1 millions de kilomètres du Soleil, a détecté des pics de tension inattendus. Ces signaux proviennent du choc de grains de poussière microscopiques frappant la sonde à grande vitesse. Jusqu'alors, on pensait que la poussière ne survivait pas dans la couronne, mais ces observations changent la donne.

Crédit: NASA GSFC/CIL/Brian Monroe

Ces grains acquièrent une charge électrostatique en traversant le vent solaire. Cette charge leur permet d'interagir avec les champs magnétiques et les ondes d'Alfvén, des oscillations du plasma se propageant le long des lignes de champ. L'équipe du chercheur Syed Ayaz, de l'Université d'Alabama à Huntsville, a publié ces résultats dans The Astrophysical Journal en juillet 2026.

Deux mécanismes opposés entrent en jeu. D'un côté, la masse des grains de poussière ajoute de l'inertie au plasma, ce qui peut transporter l'énergie des ondes d'Alfvén sur de plus grandes distances. De l'autre, la charge électrique des grains amplifie les interactions entre les particules chargées du plasma, les ondes et le champ magnétique solaire, libérant l'énergie localement sous forme de chaleur.

L'équilibre entre ces deux effets détermine où et quand l'énergie est déposée dans la couronne. Si l'effet de masse domine, l'énergie se propage plus loin ; si l'effet de charge prévaut, elle chauffe localement. Cette balance pourrait expliquer les températures extrêmes observées dans certaines régions de la couronne.

Les futures missions solaires devront désormais prendre en compte la poussière. Des détecteurs spécialisés pourront mesurer ses propriétés à proximité du Soleil. Comme le dit Syed Ayaz, la grande question est de savoir si la poussière est un simple corps étranger ou si elle contribue activement à transformer l'énergie électromagnétique en chaleur et en mouvement dans le vent solaire.