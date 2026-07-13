🕷️ Une araignée invente une catapulte à fourmi

Dans la forêt tropicale du nord du Queensland, en Australie, une petite araignée nocturne a mis au point une technique de chasse aussi ingénieuse que surprenante. Surnommée araignée balliste en référence à une arme de guerre romaine, elle utilise une toile mécanique pour attraper, une par une, une seule espèce de fourmi. Jamais un tel niveau de spécialisation n'avait été observé chez les arachnides.

Cette araignée, qui appartient au genre Prostopira, a été observée pour la première fois par le professeur Greg Anderson. Par la suite, l'équipe du professeur Ajay Narendra, de l'université Macquarie, a passé dix jours et nuits à étudier son comportement à l'aide de caméras haute vitesse et infrarouges. Leurs travaux sont publiés dans la revue Current Biology.

La construction de ce piège commence au crépuscule. L'araignée descend d'une feuille où elle se cache le jour, puis passe jusqu'à quatre heures à tisser un ensemble de 15 à 60 fils de soie tendus, regroupés en un cône près du sol. Elle enveloppe ensuite ce cône avec un fil plus fin et remonte rapidement dans sa toile principale.

Quelques secondes plus tard, une fourmi verte, attirée par une phéromone que l'araignée aurait ajoutée lors de la construction, mord le cône par agressivité. Ce geste libère la tension accumulée dans les fils de soie, projetant la fourmi à plus de 30 centimètres de hauteur avec une accélération vertigineuse. L'araignée n'a plus qu'à attendre que la proie soit immobilisée dans sa toile pour l'envelopper de soie.

Cette mécanique de chasse est unique. Contrairement aux autres araignées, c'est la proie elle-même qui déclenche le piège. De plus, l'araignée balliste ne s'attaque qu'à une seule espèce de fourmi, la fourmi verte Oecophylla smaragdina, réputée pour sa défense collective et ses piqûres douloureuses. Le piège permet de capturer ces insectes dangereux un par un, loin de leurs congénères.

Des échantillons de soie ont été analysés au microscope électronique par le Dr Jonas Wolff, de l'université de Greifswald. La soie emmagasine une énergie élastique phénoménale, plus puissante que tout autre catapulte biologique connue. Cette puissance est nécessaire pour soulever une fourmi dont les pattes adhèrent fortement aux surfaces.

L'évolution a ainsi doté cette araignée d'une arme redoutable pour un menu très spécifique.