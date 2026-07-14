🚀 Le surpuissant moteur à détonation rotative franchit un cap aux Etats-Unis

Le moteur à détonation rotative pourrait transformer l'avenir de la propulsion, que ce soit dans l'air comme dans l'espace.

Contrairement aux moteurs-fusées classiques, cette technologie utilise une onde de choc continu qui tourne à l'intérieur d'une chambre annulaire. Résultat: une pression et une poussée plus élevées, avec une consommation réduite. Venus Aerospace, une entreprise de Houston, est à l'origine d'un démonstrateur aux Etats-Unis.

Venus Aerospace teste son moteur à détonation tournante.

Crédit: Venus Aerospace

Le fonctionnement de ce moteur, appelé RDRE (Rotating Detonation Rocket Engine), repose sur des ondes de détonation qui circulent en permanence. Dans un moteur traditionnel, la combustion est un processus relativement discret en comparaison. Ici, c'est une série d'explosions en continue qui propulse les gaz à des vitesses supersoniques. Théoriquement, cela permet d'atteindre des performances bien supérieures avec une meilleure efficacité énergétique.

Le 14 mai 2025, Venus Aerospace a réalisé un vol d'essai avec son démonstrateur. C'était la première fois qu'un RDRE volait depuis le sol américain. Ce vol a immédiatement attiré l'attention des investisseurs et des agences spatiales.

L'entreprise annonce désormais la clôture d'un tour de financement de 91 millions de dollars. Ce tour a été mené par Mercury Fund, un fonds de capital-risque de Houston, avec la participation de Lockheed Martin Ventures. Venus prévoit d'utiliser cet argent pour faire passer son moteur du stade de prototype à un système de propulsion industrialisable.

Les applications envisagées sont nombreuses. Le RDRE pourrait propulser des avions jusqu'à Mach 6 directement depuis le décollage, servir de moteur pour des véhicules de transfert orbital, ou encore équiper des atterrisseurs lunaires. L'entreprise vise aussi des usages militaires et spatiaux, en offrant une propulsion performante et fiable.

Crédit: Venus Aerospace

Selon les dirigeants de Venus, le succès de leur moteur ne tient pas seulement à son fonctionnement, mais aussi à sa conception pensée pour la production en série et l'intégration dans des missions réelles.