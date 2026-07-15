🍭 Découverte d'un composé de la framboise au cœur de la Voie lactée

Pour la première fois, une molécule de sucre, l'érythrulose, a été repérée en dehors de notre Système solaire. Cette petite molécule, composée de quatre atomes de carbone, se retrouve aussi dans les framboises sur Terre. Sa présence a été détectée dans un nuage de gaz interstellaire situé près du centre de la Voie lactée, nommé G+0.693-0.027.

Pour identifier ce sucre, les astronomes ont utilisé deux radiotélescopes espagnols: le télescope de 40 mètres de Yebes et le télescope de 30 mètres de l'IRAM. Le signal de l'érythrulose a été confirmé en comparant les observations avec des mesures de laboratoire précises. Les résultats ont été publiés dans Nature Astronomy le 13 juillet.

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Les sucres sont des molécules essentielles pour la vie telle que nous la connaissons. Ils fournissent de l'énergie, construisent des structures biologiques importantes et entrent dans la composition du matériel génétique. Jusqu'à présent, les scientifiques pensaient que l'érythrulose ne pouvait pas se former en quantité suffisante dans les conditions de la Terre primitive. Sa présence dans un nuage interstellaire indique cependant qu'il pourrait se former facilement sur des grains de poussière dans l'espace.

Par ailleurs, des sucres comme le ribose et le glucose ont déjà été trouvés dans des météorites et des échantillons d'astéroïdes, notamment ceux rapportés par la mission OSIRIS-REx sur Bennu. La découverte de l'érythrulose dans le milieu interstellaire indique que les ingrédients sucrés de la vie sont peut-être bien plus répandus qu'on ne le pensait. Ils pourraient avoir été incorporés à la Terre lors de sa formation.

Cette molécule est particulièrement intéressante car elle peut modifier la configuration du thréose, un autre sucre considéré comme un précurseur des premiers acides nucléiques ayant mené à l'ARN et à l'ADN. Ainsi, l'érythrulose pourrait jouer un rôle clé dans les tout premiers stades de l'évolution chimique vers la vie.

La prochaine étape pour les scientifiques est de chercher des sucres encore plus élaborés et des précurseurs directs de l'ARN. Ils veulent comprendre jusqu'où la chimie prébiotique peut progresser avant même la formation des planètes.