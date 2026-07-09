🔬 La créatine, un effet surprise sur le cancer ?

La créatine, ce complément bien connu des sportifs, pourrait avoir un effet sur le cancer. En effet, des chercheurs de l'UCLA ont découvert qu'elle ne se contente pas de renforcer les fameuses cellules T tueuses, mais qu'elle booste aussi les cellules dendritiques, les chefs d'orchestre de la réponse immunitaire contre le cancer. Une vraie surprise.

Les cellules dendritiques jouent un rôle essentiel: elles détectent les signaux de tumeur, les traitent, puis activent les cellules T pour qu'elles attaquent. Jusqu'ici, la plupart des immunothérapies se concentraient uniquement sur les cellules T, ce qui expliquerait pourquoi seulement 20 à 40 % des patients y répondent. En améliorant le fonctionnement des cellules dendritiques, on pourrait donc élargir l'efficacité de ces traitements.

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L'équipe a d'abord observé que les cellules dendritiques présentes dans les tumeurs de souris produisaient beaucoup plus de transporteurs de créatine que celles des tissus sains. En supprimant ce transporteur, elles devenaient moins actives, moins capables d'activer les cellules T. À l'inverse, des injections quotidiennes de créatine ont ralenti la croissance des tumeurs chez des modèles de mélanome, en augmentant le nombre et l'activité des cellules dendritiques.

Comment la créatine agit-elle ? L'analyse métabolique a montré qu'elle augmentait le niveau d'ATP, la principale source d'énergie cellulaire. Cela permet aux cellules dendritiques de maintenir leur activité même en compétition avec les cellules tumorales voraces. Les chercheurs comparent la créatine à une batterie rechargeable qui assure un approvisionnement énergétique stable.

Les résultats sur des cellules dendritiques humaines sont tout aussi prometteurs: un traitement à la créatine a amélioré leur activation et leur capacité à stimuler les cellules T contre une cible cancéreuse. Cela ouvre la voie à deux applications: un complément pour les patients sous immunothérapie, et un outil pour améliorer les vaccins à base de cellules dendritiques.

Ces découvertes viennent d'expériences en laboratoire et sur des souris, pas encore sur des humains. Les chercheurs ne recommandent donc pas de prendre de la créatine sans avis médical, surtout en pleine thérapie anticancéreuse. La suite logique sera des essais cliniques pour vérifier si ce complément peut vraiment améliorer les résultats des traitements.