🎆 Feux d'artifice : une pollution dangereuse pour la santé, au-delà des seuils de l'OMS

Les feux d'artifice sont spectaculaires, mais ils ont un sérieux coût écologique et de santé publique. Résidus d'explosions et fumées modifient la chimie des eaux, dégradent l'air et libèrent des substances persistantes. Plusieurs études récentes détaillent ces effets.

Les débris de pétards, une fois éteints, ne sont pas inoffensifs. Une étude de laboratoire parue dans Environmental Science & Technology montre que ces résidus, lorsqu'ils finissent dans les lacs ou rivières, altèrent la chimie de l'eau. Ils relâchent des ions métalliques, comme le potassium et le manganèse, ainsi que des matières organiques dissoutes. En parallèle, les solides restants absorbent d'autres substances déjà présentes, perturbant l'équilibre des écosystèmes aquatiques.

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Lors des grands rassemblements, la pollution de l'air est bien réelle. Des chercheurs, dans ACS ES&T Air, ont surveillé les particules fines durant un événement sportif de plusieurs jours au Royaume-Uni: ils ont noté des pics nets de particules grossières et fines. La cuisine des commerçants ambulants et la poussière soulevée par les véhicules y contribuaient beaucoup, mais les cérémonies d'ouverture et de clôture ajoutaient une hausse supplémentaire de polluants. Les personnes présentes chaque jour dépassaient les seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé.

Au-delà de la fumée visible, les feux d'artifice émettent des amines, des composés qui réagissent dans l'air pour former des aérosols. Une étude chinoise parue dans Environmental Science & Technology Letters a mesuré ces substances lors du Nouvel An lunaire. Les concentrations d'amines augmentaient fortement pendant les plus grands spectacles pyrotechniques. D'autres polluants, comme les sulfates et les ions potassium, grimpaient aussi.

Les conséquences pour la santé humaine sont préoccupantes. Les particules fines, notamment celles émises par les feux d'artifice, pénètrent profondément dans les poumons. Les études indiquent que l'exposition lors d'événements majeurs peut dépasser les limites fixées pour protéger la population. À long terme, des épisodes répétés pourraient aggraver des problèmes respiratoires ou cardiovasculaires.

A court terme, ramasser les débris de pétards après usage limiterait la contamination des eaux. Plus durablement, utiliser des formulations moins polluantes et réduire la durée des spectacles amélioreraient la qualité de l'air.