🌊 Des inondations autrefois centennales bientôt chaque année ?

Notre planète subit désormais des inondations côtières extrêmes avec une fréquence bien plus élevée qu'auparavant. Une étude récente révèle que ce qui constituait un événement centenaire en 1900 se produit désormais maintenant environ tous les huit ans. Et cela devrait encore empirer.

Pour distinguer l'influence humaine des forces naturelles, les scientifiques utilisent des modèles climatiques. Ils comparent ces modèles aux observations historiques de marégraphes, qui existent depuis un siècle dans plus de cent endroits. En simulant des expériences où les gaz à effet de serre restent constants, ils peuvent isoler l'impact des activités humaines.

Montage pour illustration

Les résultats montrent que l'influence anthropique est devenue dominante depuis les années 1970, multipliant par douze la fréquence des événements centenaires à l'échelle mondiale.

Aussi, la hausse actuelle moyenne de quelques centimètres seulement a des conséquences quotidiennes pour les communautés côtières. Par exemple, à Norfolk, en Virginie, les inondations à marée haute sont devenues courantes, perturbant les trajets domicile-travail et augmentant les coûts d'assurance. Les dommages cumulés de ces petits événements peuvent égaler ceux d'un ouragan majeur.

Et si un événement centenaire comme l'ouragan Sandy était autrefois supportable une fois dans une vie, devoir le subir tous les huit ans – la fréquence actuelle – est inenvisageable.

Puisque les humains sont le facteur dominant, réduire les émissions de gaz à effet de serre constitue une action possible, bien que les résultats se révèleront de plus en plus tardifs avec le retard pris. Une hausse du niveau de la mer est désormais inévitable jusqu'en 2060, quel que soit l'effort. L'adaptation reste nécessaire, mais un contrôle dès maintenant peut éviter une montée encore plus dangereuse par la suite.

Les projections du GIEC indiquent que d'ici 2050, entre 19 % et 31 % des sites de marégraphes connaîtront chaque année des événements autrefois centenaires. Les régions tropicales seront les plus touchées, car leur climat est moins variable.