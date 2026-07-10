🌊 Montée des eaux ou affaissement des rivages ?

Quand on parle de montée des eaux, on imagine souvent les océans qui gagnent du terrain. Pourtant, une nouvelle étude révèle que l'affaissement des sols aggrave tout autant les inondations dans de nombreuses villes côtières.

Pour mesurer précisément ce phénomène, des chercheurs de l'Institut allemand de recherche géodésique de l'Université technique de Munich et de l'Université Tulane ont quantifié son ampleur. Dans leur publication dans Nature Communications, ils montrent que les régions côtières densément peuplées subissent une hausse relative du niveau de la mer d'environ 6 millimètres par an. Ce chiffre est presque le double de la hausse due au seul changement climatique et trois fois la moyenne mondiale pondérée par la longueur du trait de côte.

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L'affaissement des terres a plusieurs causes principales. L'extraction excessive d'eau souterraine, la production de pétrole et de gaz, et la compaction des sédiments jeunes dans les deltas sont des facteurs majeurs. Le poids des bâtiments et des infrastructures dans les villes en expansion rapide contribue également. Des processus géologiques à long terme, comme les mouvements tectoniques et l'ajustement post-glaciaire, jouent aussi un rôle.

Les zones les plus touchées incluent Jakarta (13,7 mm/an), Tianjin (13,5 mm/an), Bangkok (8,5 mm/an), Lagos (6,7 mm/an) et Alexandrie (4 mm/an). Au sein d'une même ville, les taux peuvent être très différents: à Jakarta, certaines zones s'enfoncent alors que d'autres s'élèvent. À l'inverse, des régions comme la Suède et la Finlande connaissent un soulèvement géologique qui fait baisser le niveau relatif de la mer.

La bonne nouvelle est que l'affaissement peut être ralenti. Le docteur Julius Oelsmann, auteur principal, explique que la gestion des eaux souterraines est une mesure locale efficace. Tokyo a ainsi vu son enfoncement relatif passer de plus de 10 cm/an à un niveau bien moindre grâce à des restrictions de pompage et à des sources d'eau alternatives.