🍽️ Jeûne intermittent : le plus facile pour perdre du poids

Une étude menée par l'Université d'Adelaide a suivi plus de 200 adultes obèses pendant 18 mois. Les participants ont été répartis en trois groupes: jeûne intermittent, restriction calorique continue et standard sans régime particulier. L'objectif était de comparer les effets psychologiques et comportementaux de ces approches.

Dans le groupe jeûne intermittent, les volontaires consommaient 30% de leurs besoins énergétiques entre 8h et midi, trois jours non consécutifs par semaine, suivis d'un jeûne de 20 heures. Les autres jours, ils pouvaient s'alimenter sans restrictions. Le groupe avec restriction calorique suivait un régime classique à 70% de son apport habituel.

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Après six mois, ces deux groupes avaient perdu environ 7 kilos, contre 2 kilos pour le groupe standard. Des améliorations de l'humeur et du bien-être ont également été constatées.

La différence notable résidait dans la perception de l'effort. Les adeptes du jeûne intermittent ne ressentaient pas le besoin de surveiller constamment leurs prises alimentaires. À l'inverse, les participants en restriction calorique devaient faire un effort conscient pour éviter de trop manger.

La professeure Leonie Heilbronn, auteure principale, explique que le jeûne intermittent pourrait agir par des voies moins dépendantes de la restriction consciente. Cette approche pourrait être plus facile à maintenir pour les personnes qui peinent avec les régimes traditionnels.