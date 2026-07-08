🍽️ Jeûne intermittent : le plus facile pour perdre du poids

Une étude menée par l'Université d'Adelaide a suivi plus de 200 adultes obèses pendant 18 mois. Les participants ont été répartis en trois groupes: jeûne intermittent, restriction calorique continue et standard sans régime particulier. L'objectif était de comparer les effets psychologiques et comportementaux de ces approches.
Dans le groupe jeûne intermittent, les volontaires consommaient 30% de leurs besoins énergétiques entre 8h et midi, trois jours non consécutifs par semaine, suivis d'un jeûne de 20 heures. Les autres jours, ils pouvaient s'alimenter sans restrictions. Le groupe avec restriction calorique suivait un régime classique à 70% de son apport habituel.
Après six mois, ces deux groupes avaient perdu environ 7 kilos, contre 2 kilos pour le groupe standard. Des améliorations de l'humeur et du bien-être ont également été constatées.
La différence notable résidait dans la perception de l'effort. Les adeptes du jeûne intermittent ne ressentaient pas le besoin de surveiller constamment leurs prises alimentaires. À l'inverse, les participants en restriction calorique devaient faire un effort conscient pour éviter de trop manger.
La professeure Leonie Heilbronn, auteure principale, explique que le jeûne intermittent pourrait agir par des voies moins dépendantes de la restriction consciente. Cette approche pourrait être plus facile à maintenir pour les personnes qui peinent avec les régimes traditionnels.
Le métabolisme en période de jeûne
Pendant un jeûne intermittent, le corps épuise d'abord ses réserves de glycogène, puis commence à brûler les graisses pour produire de l'énergie. Ce processus, appelé cétose, peut entraîner une perte de poids sans nécessairement réduire l'apport calorique total sur la semaine. Les niveaux d'insuline diminuent, ce qui améliore la sensibilité à cette hormone et facilite la gestion du glucose sanguin. De plus, la leptine, hormone de satiété, peut être influencée, modifiant la sensation de faim.
Les périodes de jeûne modifient également les niveaux d'autres hormones comme l'adiponectine, qui joue un rôle dans la régulation du métabolisme des graisses. Une augmentation de cette hormone est associée à une meilleure santé métabolique. En outre, le jeûne peut induire une autophagie, un processus de nettoyage cellulaire qui élimine les composants endommagés.
Ce mécanisme est étudié pour ses potentiels effets anti-âge et protecteurs. Toutefois, la plupart des données proviennent d'études animales, et les effets chez l'humain restent à confirmer.