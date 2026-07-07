⚡ La Chine en première place des supercalculateurs, dépassant les américains et sans GPU

Le nouveau supercalculateur chinois LineShine a détrôné les machines américaines en atteignant une puissance de calcul record de 2,198 exaFLOPS. Sa particularité ? Il utilise uniquement des processeurs centraux (CPU), contrairement à la plupart des supercalculateurs qui combinent CPU et GPU. Cette approche a permis à la Chine de contourner les restrictions américaines sur l'exportation de puces graphiques.

Installé au Centre national de supercalcul de Shenzhen, LineShine est opérationnel depuis la première moitié de 2026. Sa puissance de calcul dépasse de 22 % celle du précédent champion, El Capitan, situé en Californie. C'est la première fois depuis 2017 qu'un supercalculateur chinois occupe la première place du classement TOP500.

La conception de LineShine repose sur une percée technologique chinoise, selon les déclarations officielles. Contrairement à d'autres systèmes qui utilisent des GPU pour exécuter des calculs en parallèle, LineShine se contente de CPU. Cette architecture a été développée pour contourner les restrictions américaines sur les semi-conducteurs, en vigueur depuis 2018.

Les supercalculateurs comme LineShine sont utilisés dans des domaines divers: prévisions météorologiques, découverte de médicaments et intelligence artificielle. Cela permet de résoudre des problèmes qui seraient autrement trop longs ou coûteux. LineShine a déjà été employé pour des projets en sciences atmosphériques.

Le classement TOP500 montre qu'il n'existe pas de voie unique vers la performance. Les machines les plus rapides utilisent des architectures diverses: CPU, GPU, accélérateurs personnalisés. LineShine prouve qu'une architecture pure CPU peut rivaliser avec les meilleurs.

Les restrictions américaines sur les puces ont poussé la Chine à innover. Des start-up comme DeepSeek ont aussi développé des modèles d'IA avec moins de GPU. LineShine représente un pas historique dans la souveraineté technologique chinoise, selon le centre national.

Le top 10 du classement TOP500 comprend, après cette première place chinoise, des machines d'Italie, de Suisse, du Japon, d'Allemagne et des États-Unis. Chaque constructeur explore des voies différentes, ce qui rend le paysage des supercalculateurs particulièrement dynamique. LineShine en est le parfait exemple.