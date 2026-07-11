📍 Le quartier où vous avez grandi, un indicateur de risque cardiaque

Une étude récente publiée dans Nature Communications montre que les personnes ayant vécu dans certains types de quartiers au début de l'âge adulte courent un risque plus élevé de développer une calcification des artères coronaires plusieurs décennies plus tard. Ce lien indique que l'environnement local laisse des traces biologiques durables sur le système cardiovasculaire.

Les chercheurs de Northwestern Medicine ont créé un indice combinant plusieurs caractéristiques du quartier, plutôt que de les examiner une par une. Cette approche permet de mieux saisir l'impact cumulatif de l'environnement sur la santé cardiaque. Ils ont analysé les données de l'étude CARDIA, qui suit depuis longtemps l'évolution de la santé cardiovasculaire chez des jeunes adultes.

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L'analyse montre que les participants ayant vécu dans des quartiers défavorisés durant leur jeunesse courent un plus grand risque de développer une calcification coronarienne plus tard. Ce marqueur de maladie cardiaque précoce a été mesuré à plusieurs reprises au fil du temps. Les résultats restent valables même après avoir pris en compte les facteurs individuels comme le revenu ou l'éducation.

Pour Lifang Hou, auteure principale de l'étude, ces résultats indiquent que les conditions de vie précoces ont des effets biologiques à long terme.

L'équipe prévoit d'appliquer cette approche à d'autres problèmes cardiovasculaires, comme l'infarctus du myocarde ou l'insuffisance cardiaque. Elle souhaite aussi identifier les facteurs modifiables dans le quartier qui pourraient servir de cibles pour des interventions. Des travaux supplémentaires permettront de tester l'indice dans d'autres populations et régions.