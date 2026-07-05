🌱 Comment pousse une plante dans l’espace ?

À bord de l'ISS, l'astronaute française Sophie Adenot a mené l'expérience ChlorISS, au cours de laquelle elle a fait pousser des plantes. Mais dans l'espace, est-ce qu'une plante pousse de la même manière que sur Terre ?

Dans l'espace, les plantes ont presque les mêmes besoins que sur Terre pour pousser: de l'eau, de la lumière, de l'air et des nutriments. Les astronautes placent donc les graines dans de petits systèmes de culture spécialement conçus pour fonctionner en micropesanteur. Comme l'eau ne "tombe" pas vers le bas dans l'ISS, elle peut former des bulles flottantes.

L'ISS - Image NASA

En amont, sur Terre, les scientifiques doivent donc contrôler très précisément la quantité d'eau envoyée aux graines pour éviter qu'elles ne se noient... ou qu'elles ne sèchent.

Quand une graine commence à germer, une petite racine sort en premier. Sur Terre, les racines poussent naturellement vers le bas grâce à la gravité. Mais dans l'espace, il n'y a plus vraiment de "haut" ni de "bas" ! Les plantes doivent alors utiliser d'autres repères pour s'orienter, comme la lumière ou l'humidité. C'est pour ça que les lampes sont très importantes dans les expériences de botanique spatiale: elles servent à la fois un peu de "soleil" et de boussole.

Au fil des jours, la plante développe ses feuilles. Commence le processus dit de photosynthèse: la plante fabrique son énergie grâce à la lumière. Les astronautes peuvent alors faire de nombreuses observations: les racines poussent-elles différemment ? Les feuilles sont-elles plus petites ? La plante produit-elle autant d'oxygène que sur Terre ? Toutes ces expériences permettent de comprendre comment la vie s'adapte dans l'espace.

Ces recherches sont très utiles pour préparer les futures missions longues vers la Lune ou Mars. Un jour, les astronautes devront probablement faire pousser une partie de leur nourriture eux-mêmes. Les plantes pourraient aussi aider à produire de l'oxygène, recycler l'eau et même améliorer le moral des équipages. Après tout, voir un peu de vert quand on vit dans une station métallique à 400 kilomètres au-dessus de la Terre, ça doit faire du bien !