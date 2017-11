Une exoplanète géante bouscule nos connaissances

De la taille de Jupiter et tournant autour d'une étoile deux fois plus petite que notre soleil, NGTS-1b est à ce jour la plus grande planète découverte dans l'Univers lorsqu'on rapporte sa taille à celle de son étoile. Ses caractéristiques sont un défi pour les théoriciens de la formationqui pensaient que seules de petites planètes pouvaient se formerde petites étoiles. Cettea été révélée par NGTS (Next Generation Transit Survey), un nouvel instrument mis aupar un consortium dont fait partie l'de Genève (UNIGE) et installé depuis uneet demie sur le site de l'observatoire européen de Paranal, au Chili. Cetteest à découvrir dans MNRAS."La découverte de NGTS-1b est une surprise, s'est exclamé Dan Bayliss,au PNR PlanetS à Genève et premier auteur de la recherche, c'est la premièreque l'on détecte avec ce nouvel instrument et nous sommes déjà ende remettre en question la formation des planètes communément admise jusque-là". Le travail de l'équipe internationale d'astronomes, à laquelle participent notamment des chercheurs des universités de Warwick, Leicester, Cambridge et de l'Observatoire de Genève, s'appuie sur lescollectées par NGTS. Mis au point par des astronomes du Département d'de la Faculté des sciences de l'UNIGE, NGTS est composé d'une batterie de 12 télescopes robotiques de 20 cm dequi auscultent leà la recherche de transits, ces "mini-éclipses" provoquées par des planètes lorsqu'elles passent devant leurs étoiles.La planète NGTS-1bautour d'unefroide naine M, le type d'étoiles le plus commun dans l'(comme Trappist-1 qui possède sept planètes rocheuses de la taille de la Terre), laissant penser que ce genre d'exoplanètes n'est peut-être pas aussi rare qu'on le croyait. Elles sont toutefois difficiles à débusquer car leur étoile hôte est petite et peu lumineuse.NGTS-1b est une planète de la taille de Jupiter seulement 20% moinsque celle-ci. Elle tourne en 2,6 jours autour de son étoile. Avec uneéquivalente à 60 fois celle de la, elle remet en question lade la formation planétaire selon laquelle il n'y pas assez delors de la constitution de petites étoiles pour permettre la formation de grosses planètes. Si NGTS a permis de découvrir et de mesurer la taille de la planète en question, c'est un autre instrument "genevois", HARPS, qui a été utilisé pour en estimer la masse.