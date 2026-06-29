🧬 Les cinq lettres du code de la vie découvertes sur un astéroïde

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Représentation d'artiste de la sonde Hayabusa2 frôlant l'astéroïde, en 2018 / Agence spatiale japonaise (JAXA)



Comment les cinq bases nucléiques composent l'ARN et l'ADN.

Crédit: Wikimedia Commons

Les astéroïdes réservent encore des surprises. Une équipe japonaise vient de découvrir que les échantillons rapportés de l'astéroïde Ryugu contiennent les cinq bases nucléiques, ces molécules qui forment l'alphabet du code génétique. Une tellerévèle que les briques de la vie ont pu se former dans l'espace avant d'atteindre la Terre.Ces bases nucléiques sont des molécules azotées indispensables: elles constituent les lettres de l'ADN et de l'ARN – l'adénine, la guanine, la, laet l'. Sans elles, aucun organisme ne pourrait se reproduire ni évoluer. Leur découverte sur unaussi ancien que Ryugu, vieux de 4,5 milliards d'années, ajoute une pièce majeure au puzzle de l'Pour éviter toute contamination, les chercheurs ont utilisé des conditions de laboratoire ultrapures. Ils ont extrait les molécules organiques avec de l'eau et de l'acide chlorhydrique, puis les ont purifiées. Les deux échantillons analysés contenaient toutes les bases, en quantités à peu près équivalentes. Ces résultats confirment des travaux antérieurs sur les météorites de Murchison et d'Orgueil.Ces astéroïdes présentent toutefois des différences chimiques. Murchison est riche en purines, tandis que Bennu et Orgueil contiennent plus de pyrimidines. Cet équilibre pourrait dépendre de l'ammoniac présent, qui influence la formation des bases. Ryugu, grâce à son échantillonnage direct dans l'espace, offre une vue unique sur laprimitive duLa découverte que toutes les bases sont présentes sur Ryugu renforce l'idée que ces ingrédients moléculaires étaient courants dans le jeune Système solaire. Ils ont pu être livrés à la Terre primitive par des impacts d'astéroïdes. Ainsi, l'histoire de la vie sur notre planète pourrait être profondément liée à la chimie de ces corps anciens.