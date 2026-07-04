😄 15 millions d'années de rire : ce que nos ancêtres ont légué à notre voix

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Warwick montre que les humains, les chimpanzés, les bonobos, les gorilles et les orangs-outans partagent tous le même rythme de rire de base. Ce rythme régulier, avec des intervalles espacés de manière égale entre les sons, serait hérité d'un ancêtre commun qui vivait il y a au moins 15 millions d'années. Une découverte qui transforme notre compréhension de l'évolution de la parole chez les humains.

Jusqu'à présent, on ignorait comment notre rire avait évolué depuis nos lointains cousins. En analysant 140 séquences de rire enregistrées chez quatre orangs-outans, deux gorilles, trois bonobos, quatre chimpanzés et quatre humains, les scientifiques ont constaté un schéma commun: tous produisent des rires avec des rythmes réguliers. Ce résultat indique que la structure rythmique de base était déjà présente chez notre dernier ancêtre commun, il y a environ 15 millions d'années.

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Si le rythme fondamental du rire est resté inchangé, le rire humain a gagné en vitesse et en diversité. Les humains sont les seuls à pouvoir moduler leur rire en fonction des circonstances: un rire incontrôlable sous les chatouilles diffère d'un rire poli en réunion, d'un rire nerveux après une erreur ou d'un rire communicatif entre amis. Cette flexibilité, absente chez les autres grands singes, montre que les humains ont développé un contrôle conscient de leurs vocalisations.

Cette capacité à contrôler le rythme du rire serait une étape clé vers l'acquisition du langage parlé. Les chercheurs proposent que nos ancêtres ont progressivement gagné en maîtrise sur le moment et la forme de leurs éclats de rire. Un contrôle vocal avancé qui constitue l'un des fondements de la parole. Le rire ne laisse pas de fossiles, mais son étude comparative offre une vue unique sur notre passé vocal.

L'équipe de Warwick insiste sur le fait que l'évolution du contrôle vocal humain ne s'est pas faite brutalement. Les résultats indiquent une continuité sur plusieurs millions d'années, les capacités de modulation s'affinant progressivement. Le rire des grands singes actuels porte encore les traces de ce long cheminement, comme un écho sonore de notre histoire évolutive. Les humains ne seraient donc pas les seuls à posséder des prédispositions rythmiques pour le langage.

Cette étude, publiée dans le journal Communications Biology, pourrait permettre de comprendre comment la parole a émergé. En écoutant le rire de nos plus proches parents, les scientifiques espèrent retracer les transformations vocales qui ont conduit à l'apparition de l'homme moderne. Le rire, bien plus qu'une simple expression émotionnelle, devient un outil de recherche pour explorer les origines de notre langage.