🔭 Lueur gamma au centre de la Voie lactée : la matière noire reste crédible

Depuis plus de dix ans, les astronomes observent une lueur gamma énigmatique venue du cœur de notre Voie lactée. Connue sous le nom d'excès du centre galactique, elle s'étend sur des milliers d'années-lumière et divise la communauté scientifique. Deux théories s'affrontent: des pulsars (étoiles à neutrons en rotation rapide) ou l'annihilation de particules de matière noire. Une nouvelle étude relance le débat: la matière noire n'est pas encore exclue.

Pour comprendre cette lueur, il faut savoir que la matière noire représente 85% de la matière de l'Univers. Invisible, elle n'interagit ni avec la lumière ni avec la matière ordinaire. Certains modèles proposent que ses particules soient leur propre antiparticule: quand deux d'entre elles se rencontrent, elles s'annihilent en produisant des rayons gamma. Ce phénomène ne se produirait que dans les régions très denses, comme au centre des galaxies.

Image Wikimedia

L'équipe de recherche, dirigée par Florian List de l'Université de Vienne, a utilisé l'apprentissage automatique pour analyser plus d'un million de simulations d'observations gamma. Les résultats précédents penchaient vers des sources ponctuelles comme les pulsars. Cependant, cette nouvelle analyse indique que ces sources seraient bien plus faibles qu'on ne le pensait, rendant leur distinction par rapport à l'annihilation de matière noire difficile.

En pratique, alors que des études antérieures indiquaient que quelques centaines de pulsars suffisaient pour produire l'excès gamma, les nouveaux résultats montrent qu'il en faudrait plus de 35 000. Ces pulsars seraient si peu lumineux qu'ils ressembleraient presque à la signature attendue de la matière noire. Nick Rodd, du Laboratoire national Lawrence Berkeley, a noté que ces sources deviennent quasiment indiscernables.

Malgré ces avancées, les chercheurs rappellent que leur travail ne prouve pas que la matière noire est la cause. Il montre simplement qu'il est encore trop tôt pour écarter cette hypothèse. L'origine de cet excès gamma reste l'une des questions les plus débattues en astrophysique, comme l'a rappelé Florian List.

L'étude a été publiée dans la revue Physical Review Letters. Pour les scientifiques, la quête se poursuit, et de nouvelles observations, notamment avec le télescope spatial James Webb, pourraient apporter des éléments supplémentaires. En attendant, la matière noire demeure une candidate crédible pour expliquer cette lueur énigmatique au centre de notre Galaxie.