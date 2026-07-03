🦈 Découverte d'une nouvelle espèce de requin qui se déplace en marchant

Dans les eaux peu profondes de Papouasie-Nouvelle-Guinée, des chercheurs ont déniché un requin qui se déplace en marchant sur le fond marin, jamais observé auparavant.

Ce spécimen est une espèce de requin tapis, baptisée Hemiscyllium dudgeonae. Grâce à ses nageoires pectorales et pelviennes, il avance le long des récifs coralliens d'une manière inattendue. Des plongeurs l'ont repéré lors d'une expédition, et Christine Dudgeon, chercheuse à l'université de la Sunshine Coast en Australie, a partagé son enthousiasme après avoir capturé cet animal insolite.

Le nouveau requin a été trouvé à Watota, dans la baie de Milne, au sud-est de la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Crédit: Mark Erdmann

La découverte s'est produite alors que l'équipe recherchait une espèce bien connue, le requin marcheur de Michael, portant des motifs de léopard. Mais le nouveau venu affichait de petites tirets blancs et des points bruns, un motif distinctif. En seulement deux jours, onze autres individus furent localisés sur trois sites différents. Cette cohérence a convaincu les scientifiques qu'il s'agissait bien d'une espèce non décrite.

Des analyses génétiques menées en laboratoire ont confirmé qu'il s'agissait d'une espèce nouvelle. En comparant l'ADN de ces spécimens avec celui des neuf autres espèces de requins marcheurs, les scientifiques ont validé leur hypothèse. Cette découverte porte à dix le nombre d'espèces connues de ces requins particuliers.

Ces requins se distinguent par leur capacité à "marcher" sur le plancher océanique grâce à leurs nageoires pectorales et pelviennes. Cette adaptation leur permet de rester actifs même à marée basse, lorsque les niveaux d'oxygène chutent dans les mares résiduelles. Ils peuvent ainsi continuer à chasser leurs proies sur les platiers récifaux, un environnement où les conditions sont extrêmes.

Les chercheurs Jess Blakeway, Mark Erdmann et Christine Dudgeon posent avec la nouvelle espèce H. dudgeonae.

Crédit: Nesha Ichida

D'après des études, certains requins marcheurs peuvent survivre plusieurs heures dans des eaux pauvres en oxygène. Cependant, les mécanismes exacts de cette résistance restent à élucider. La chercheuse Christine Dudgeon précise que davantage de recherches sont nécessaires pour comprendre cette capacité exceptionnelle.

Pour l'instant, H. dudgeonae n'a été observé que sur trois sites. Si cette répartition limitée se confirme, l'espèce pourrait être vulnérable aux changements climatiques, à la dégradation de son habitat ou à la surpêche. Les requins marcheurs ont tendance à rester près des récifs où ils sont nés, ce qui entrave leur capacité à recoloniser des zones endommagées.

Cette découverte montre que de nouvelles espèces de requins peuvent encore être trouvées dans des régions peu explorées. L'équipe prévoit de poursuivre les relevés en Papouasie-Nouvelle-Guinée pour étudier ce requin dans son milieu naturel. Comme le rappelle Dudgeon, la diversité des requins est bien plus vaste que ce que l'on imagine, et la plupart ne présentent aucun danger pour l'homme.