Premier faisceau pour la source de lumière SESAME



Le 12 janvier 2017, un faisceau a circulé pour la première fois dans le synchrotron SESAME. Cette étape importante ouvre la voie à la recherche auprès de la première source de lumière au Moyen-Orient.SESAME, est une installation à accélérateur qui utilise leémis par les faisceaux d'électrons pour étudier diverses propriétés de la. Les expériences qui seront menées à SESAME permettront de mener des recherches dans une large gamme de domaines, notamment laet la, les sciences des, la, la, la, l', l'agriculture, et l'archéologie.Le CERN participe depuis longtemps à SESAME, en particulier à travers leCESSAMag, financé par la Commission européenne et coordonné par le CERN. CESSAMag a fourni le système d'aimants de l'anneau principal de SESAME. Dans ce cadre, le CERN a apporté son savoir-faire dans le domaine de lades accélérateurs de particules, permettant à SESAME de se concentrer sur d'autres systèmes essentiels de son anneau principal. Le projet a également été source de formation et de transferts de connaissances et de technologies.Le premier faisceau fait suite à plusieurs grandes étapes : la mise sur pied d'un groupe sur la collaborationau Moyen-Orient au milieu des années 1990, puis le don de l'accélérateur BESSY1 par le laboratoire BESSY, à Berlin. BESSY1, qui a été transformé et mis à niveau, sert désormais d'pour le nouvel anneau principal de SESAME, qui est une source de lumière de troisième génération construite par SESAME avec l'appui de ses membres, de la Commission européenne et du CERN par l'intermédiaire du projet CESSAMag, et de l'Italie.Ladu premier faisceau marque le début du programme deauprès de la nouvelle source de lumière synchrotron. Toutefois, il reste encore beaucoup à faire avant que les expériences ne puissent démarrer. Les faisceaux doivent être accélérés à 2,5 GeV, l'd'exploitation de SESAME. Puis, la lumière émise à mesure que les faisceaux circulent doit être canalisée le long des deux lignes de faisceau et optimisée pour les expériences. Le processus devrait prendre environ six, ce qui permettra aux premières expériences de débuter à l'été 2017.SESAME a été créé sous les auspices de l'UNESCO avant de devenir uneintergouvernementale à part entière en 2004. Aujourd'hui, les membres de SESAME sont l'Autorité palestinienne,, l'Égypte, l'Iran, Israël, la Jordanie, le Pakistan et la Turquie. Sa mission est de servir d'installation de recherche de classe mondiale dans la région,en favorisant la coopération scientifique internationale.