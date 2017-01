Les vulnérabilités des nouveaux équipements connectés

Les mondes industriels et académiques ont pleinement pris conscience depuis plusieurs années de l'enjeu fondamental que constitue la sécurité dans la conception et la réalisation de systèmes informatiques. Pourtant, si les éditeurs de logiciels, et notamment de systèmes d'exploitation, sont particulièrement vigilants, qu'en est-il des objets connectés qui fourmillent dans notre quotidien ? Une équipe du LAAS étudie les failles qui peuvent s'immiscer dans des moyens decomme l'ou la voiture, ou des objets familiers comme notre boxou notreconnecté.Tout système électronique échangeant des informations ouvre une possibilité d'attaque. Or, au-delà de votre, les systèmes informatiques sont beaucoup plus nombreuxde vous que vous ne l'imaginez: votreportable bien sûr, mais aussi un système d'alarme, un compteur électrique, uneHiFi, une montre connectée, etc... Ces objets connectés se sont multipliés, sans que leur sécurité informatique soit généralement réellement prise en compte. Le Laboratoire d'Analyse et d'des Systèmes (LAAS-CNRS), et plus particulièrement l'équipe Tolérance aux fautes et Sûreté de Fonctionnement Informatique (TSF), mène des travaux sur ces systèmes informatiques embarqués depuis plusieurs années.Pour les moyens de transport (avions, voitures), les constructeurs s'étaient concentrés jusque-là sur les fautes accidentelles informatiques qui pouvaient entraîner des défaillances de véhicules. Les malveillances étaient peu prises en compte, car les véhicules étaient très peu informatisés et connectés, et une attaque nécessitait un accèsà l'intérieur du. Aujourd'hui, ces systèmes informatiques disposent de multiples interfaces de. Ceci rend aujourd'huià fait plausible une attaque sur les avions, depuis le sol mais aussi depuis lapassagers. Le risque qu'une action malveillante perpétrée depuis la cabine puisse se propager jusqu'aux calculateurs de vol (systèmes informatiques critiques) est aujourd'hui sérieusement envisagé.Des travaux du LAAS ont été menés sur la sécurité des systèmes embarqués avioniques, en collaboration avec. L'approche proposée était de mener systématiquement une analyse de vulnérabilités lors du développement d'uncritique avionique. Ces analyses, en particulier dans les couches basses du, à l'avec le matériel, sont un excellent moyen qui vient en complément d'autres méthodes de sécurité (méthodes formelles par exemple) pour identifier au plus tôt des vulnérabilités qui pourraient mener à des exploitations malveillantes.Ce même type de travaux a été mené au LAAS en collaboration avec Renault sur les systèmes embarqués automobiles. L'approche proposée a étépuisqu'elle a consisté cette fois à définir une méthodologie permettant de détecter des intrusions (simples mais aussi complexes) sur un véhicule, en analysant l'des informations circulant sur les bus de communication du véhicule, c'est-à-dire sur le dispositif physique de transfert desentre les différents calculateurs.En donnant les caractéristiques attendues appelées spécifications des calculateurs de base électroniques (Electronic Control Unit - ECU) du véhicule et grâce à une approche basée sur lade langages, l'équipe TSF a été capable de détecter des intrusions complexes, c'est-à-dire faisant intervenir la collaboration de plusieurs attaques élémentaires avec l'implication éventuelle de plusieurs ECU compromis.En ce qui concerne les systèmes connectés qui s'essaiment dans notre quotidien, la sécurité est encore loin d'être au rendez-vous. L'équipe TSF a effectué plusieurs études sur les systèmes grand-public connectés à Internet, notamment concernant les Box ADSL et les téléviseurs connectés. L'équipe a notamment pu montrer qu'un certaindes Box ADSL distribuées en France présentent des vulnérabilités qui permettent de pouvoir modifier leur logiciel(firmware) à distance et ainsi de pouvoir leur faire exécuter duL'équipe a également mis en évidence certaines vulnérabilités des téléviseurs connectés récents. Ces téléviseurs sont en effet connectés grâce à leurTNT, à un fournisseur deaudio/vidéo, (en général via le protocole DVB), mais également à Internet, via une connexion audu domicile relié lui-même auInternet. Par conséquent, ces téléviseurs peuvent constituer une passerelle idéale entre le réseau DVB et le réseau local de la, et peuvent servir de rebond pour véhiculer des attaques d'un réseau sur l'autre. L'équipe a ainsi pu montrer qu'il est possible de mener des attaques via la connexion au réseau DVB du téléviseur. Cette attaque a pu être utilisée pour rebondir sur d'autres éléments du réseau local du domicile, comme par exemple, sous certaines conditions, pour modifier la configuration de la Box ADSL de la maison de façon à désactiver le pare-feu.Vincent NicomettePour plus d'information voir: