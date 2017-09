Perturbateurs endocriniens: quand un phtalate dérègle les jeux de séduction chez les souris

Figure: Les phtalates sont couramment utilisés comme agents plastifiants dans de nombreux produits de consommation.

© Pixabay

Utilisés, entre autres, comme plastifiants dans les produits du quotidien, les phtalates sont classés comme perturbateurs endocriniens pour leurs effets délétères sur le développement de l'appareil reproducteur masculin, chez les rongeurs comme chez l'. Pour la première fois, des chercheurs montrent que l'un d'eux, le DEHP, peut aussi avoir des conséquences à l'âge adulte à de faibles doses (doses trouvées dans l'et dose journalière tolérable)Dans un travail financé par l'Anses, des biologistes du laboratoireParis-Seine (CNRS/UPMC/Inserm)ont montré que desmâles adultes exposées chroniquement par voie orale au DEHP font moins la cour aux femelles. En effet, ces animaux émettent moins de vocalisations ultrasonores à destination des femelles sexuellement réceptives, et sont donc jugés moins attractifs par ces dernières.En collaboration avec des collègues du laboratoire Physiologie deet des comportements (Inra/CNRS/Université François Rabelais de Tours/Institut français duet de l'équitation), les chercheurs ont élucidé une partie du mécanisme. Ils ont trouvé uneplus faible de récepteurs des androgènesdans l'hypothalamus (une région du cerveau) des mâles exposés, sans changement des niveaux de testostérone. Or, chezd'espèces de, les comportements de cour dont le chant nuptial sont régulés par la testostérone notamment via ce récepteur.Chez l'homme, cette voie de signalisationaussi certains aspects de la sexualité (libido, érection). Les phtalates pourraient donc être préjudiciables au-delà du développement embryonnaire et pubertaire.