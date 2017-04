Rosetta: de nombreux changements détectés à la surface de la comète 67P/Churyumov-Gersimenko

surface (Une surface désigne généralement la couche superficielle d'un objet. Le terme a plusieurs acceptions, parfois objet géométrique, parfois frontière physique, et est souvent abusivement confondu avec...)

activité (Le terme d'activité peut désigner une profession.)

paysage (Étymologiquement, le paysage est l'agencement des traits, des caractères, des formes d'un espace limité, d'un « pays ». Portion de l'espace terrestre saisi horizontalement par un observateur, il implique un point...)

comète (En astronomie, une comète est un petit astre brillant constitué de glace et de poussière du système solaire, dont l'orbite a...)

orbite (En mécanique céleste, une orbite est la trajectoire que dessine dans l'espace un corps autour d'un autre corps sous l'effet de la gravitation.)

différente (En mathématiques, la différente est définie en théorie algébrique des nombres pour mesurer l'éventuel défaut de dualité d'une application définie...)

matériaux (Un matériau est une matière d'origine naturelle ou artificielle que l'homme façonne pour en faire des objets.)

Astrophysique (L’astrophysique (du grec astro = astre et physiqui = physique) est une branche interdisciplinaire de l'astronomie qui concerne principalement la physique et l'étude des propriétés des objets...)

Instrumentation (Le mot instrumentation est employé dans plusieurs domaines :)

Paris (Paris est une ville française, capitale de la France et le chef-lieu de la région d’Île-de-France. Cette ville est construite sur une boucle de la Seine, au centre du bassin parisien, entre les confluents de la Marne...)



Figure 1 - Exemples de changements observés à la surface de la comète 67P. Crédits: ESA

accrétion (L'accrétion désigne en astrophysique, en géologie et en météorologie l'accroissement par apport de matière.)

vie (La vie est le nom donné :)

Terre (La Terre est la troisième planète du Système solaire par ordre de distance croissante au Soleil, et la quatrième par taille et par masse croissantes. C'est la plus grande et la plus massive...)

système solaire (Le système solaire est un système planétaire composé d'une étoile, le Soleil et des corps célestes ou objets définis gravitant autour de lui (autrement dit, notre système...)

soleil (Le Soleil (Sol en latin, Helios ou Ήλιος en grec) est l'étoile centrale du système solaire. Dans la classification...)

traces (TRACES (TRAde Control and Expert System) est un réseau vétérinaire sanitaire de certification et de notification basé sur internet sous la responsabilité de la Commission européenne dans le cadre...)

caméra (Le terme caméra est issu du latin : chambre, pour chambre photographique. Il désigne un appareil de prise de vues animées, pour le cinéma, la télévision ou la vidéo.)

sonde spatiale (Une sonde spatiale est un vaisseau spatial non habité envoyé par l'homme pour étudier à plus ou moins grande distance les corps célestes se trouvant dans le système solaire (planète, lune, comète,...)

mètre (Le mètre (symbole m, du grec metron, mesure) est l'unité de base de longueur du Système international (SI). Il est défini, depuis 1983, comme la distance parcourue par la lumière dans le...)

périhélie (Le périhélie est le point de l'orbite d'un corps céleste (planète, comète, etc.) qui est le plus rapproché du Soleil (grec : helios) autour duquel il tourne.)

déplacement ( En géométrie, un déplacement est une similitude qui conserve les distances et les angles orientés. En psychanalyse, le déplacement est mécanisme de défense déplaçant la valeur, et finalement le sens En...)

transport (Le transport est le fait de porter quelque chose, ou quelqu'un, d'un lieu à un autre, le plus souvent en utilisant des véhicules et des voies de...)

matière (La matière est la substance qui compose tout corps ayant une réalité tangible. Ses trois états les plus communs sont l'état solide, l'état liquide,...)

falaise (Une falaise est un escarpement rocheux créé par l'érosion le long d'une côte. On peut distinguer les falaises basses (hauteur inférieure à 2 mètres), les falaises moyennes (entre 2 et 10 mètres) et les falaises hautes (plus de 10 mètres). Les...)

longueur (La longueur d’un objet est la distance entre ses deux extrémités les plus éloignées. Lorsque l’objet est filiforme ou en forme de lacet, sa...)

La mission Rosetta a passé deux ans en orbite autour de la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko, permettant d'observer et de suivre l'évolution de la surface sur les images de la caméra OSIRIS-NAC. De décembre 2014 à juin 2016, de nombreux changements ont été détectés en, localisés à certaines zones bien précises et liés aux processus d'cométaire. Dans leur grande majorité, ces changements modifient de façon marginale la surface de 67P, ce qui implique que leobservé aujourd'hui a été façonné plus tôt dans l'histoire de la, lorsque sonétaitet/ou qu'elle contenait plus devolatiles. Ces travaux qui ont été réalisés par une équipe internationale incluant des chercheurs du Laboratoire d'de Marseille (CNRS/Aix-Marseille Université) et du Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'en Astrophysique (CNRS/Observatoire de Paris/UniversitéDiderot/UPMC/UVSQ) ont été publiés dans la revueLes comètes, résidus de la période d'des planètes, contiennent des informations primordiales pour comprendre comment les planètes se sont formées et comment laa pu se développer sur. Les comètes qui ont survécues depuis la formation duont été affectées par de nombreux processus, dont en particulier leur activité, liée à la sublimation des glaces lorsque la comète se rapproche du, qui altère les couches externes du noyau. Malheureusement, ces processus et leurs conséquences sont encore mal compris. Un des grands objectifs scientifiques de la mission Rosetta était donc d'étudier les processus d'évolution de 67P/Churyumov-Gerasimenko pour essayer de séparer l'inné ("le primordial") de l'acquis ("l'évolutif") et ainsi déterminer dans quelle mesure cette comète contient-elle encore desde la période d'accrétion ?LaOSIRIS-NAC de laRosetta a observé le noyau de la comète 67P pendant plus de deux ans, avec une résolution spatiale meilleure que le. Ce suivi temporel a permis de détecter de nombreux changements en surface, en comparant les images obtenues avant et après le passage au(Figure 1). Les changements sont de nature variées: érosion de falaises sur plusieurs mètres, développement de fractures préexistantes, mouvement de dunes,de blocs d'une taille supérieure à 20 m, ou encoredelaissant apparaître de nouvelles structures morphologiques. Certains changements sont aussi transitoires: ils apparaissent lorsque la comète se rapproche du soleil, pour disparaître ensuite lorsqu'elle s'en éloigne, la surface retrouvant alors son état initial.Les changements observés résultent principalement de la sublimation des glaces dans les couches externes du noyau, qui fragilise les falaises, permet le transport des matériaux non-consolidés d'une région à l'autre du noyau, ou encore est à l'origine des phénomènes éoliens (e.g. les dunes). Dans leur grande majorité les changements ont lieu lorsque la région concernée est à son maximum d'ensoleillement, et donc près du périhélie pour la plupart d'entre eux.Les changements sont très localisés et concernent de petites zones couvrant, pour les plus grandes, quelques dizaines de milliers de mètres carrés (<0.02% de la surface). Leur nature extrêmement localisée, parfois au milieu d'un terrain en apparence uniforme, révèle des inhomogénéités de composition et/ou de propriétés physiques sous la surface à l'échelle de la dizaine de mètre.Ces changements n'ont pas modifiés de façon significative l'apparence de la comète. Par exemple, l'érosion maximale observée sur uneest de 12 m, sur unede 50 m, mais pour la très grande majorité des falaises l'érosion est trop faible pour être détectée visuellement, probablement inférieure au mètre. Le paysage observé aujourd'hui sur 67P ne résulte donc pas de ses derniers passages près du Soleil. Il a été façonné plus tôt dans l'histoire de la comète, lorsque son orbite était différente et/ou qu'elle contenait plus de matériaux volatiles.