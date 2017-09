Une surprise au goût de charmonium à LHCb

La caverne expérimentale de LHCb. (Image: Maximilien Brice/CERN)

L'expérience LHCb au CERN a publié le 13 septembre une mesure des masses de deux particules, d'une précision sans précédent auprès d'un collisionneur d'hadrons. Jusqu'à présent, l'étude précise de ces particules " charmonium ", des sources très précieuses d'informations sur lesubatomique, exigeait des expériences construites spécialement dans ce but.", explique Giovanni Passaleva, porte-parole de la collaboration LHCb. En effet, ce type de mesure semblait impossible il y a peu.Les deux particules, cc1 et cc2, sont des états excités d'une particule mieux connue appelée J/y. Un état excité est une particule dont l'(c'est-à-dire la masse) est plus élevée que la configuration minimalepermise. LeJ/y et ses états excités, appelés aussi charmonium, sont composés d'uncharmé et de son équivalent dans l', un antiquark charmé, qui sont liéspar laforte. L'du méson J/y, en novembre 1974, a été un événement révolutionnaire ; elle aà l'époque une évolution rapide de la physique des hautes énergies et a valu à ses découvreurs lecomme unordinaire, un méson peut être observé dans des états excités, dans lesquels les deux quarks qu'il contient se déplacent l'unde l'autre selon différentes configurations ; du fait de la fameuse équivalence de l'énergie et de lathéorisée par Einstein, ces quarks peuvent disparaître après un courtet se transformer en d'autres particules de masse plus faible. L'expérience LHCb a étudié, pour la première fois, la transformation particulière des mésons cc1 et cc2 se désintégrant en une particule J/y et en deux muons afin de déterminer très précisément certaines de leurs propriétés.De précédentes études auprès de collisionneurs se sont penchées sur un autre type de désintégration de ces particules cc1 et cc2 , présentant dans l'état final unau lieu de deux muons. Il est toutefois très difficile d'obtenir une mesure expérimentale de l'énergie d'un photon dans l'hostile d'und'hadrons. Grâce aux fonctions spécialisées duLHCb, capable de mesurer les trajectoires et les propriétés de particules chargées telles que les muons, et à l'ensemble volumineux deaccumulées durant les première et deuxième exploitations du LHC, jusqu'à fin 2016, il a été possible d'observer ces deux particules excitées avec une excellente résolution de masse. La nouvelle mesure des masses et des largeurs naturelles des particules cc1 et cc2, réalisée à partir de la désintégration récemment observée avec deux muons dans l'état final, correspond aux mesures obtenues par de précédentes expériences construites dans ce but précis et selon une approche expérimentale spécifique, trèsde celle utilisée pour les collisionneurs ; en outre, elle présente le même niveau de précision.", poursuite Giovanni Passaleva. Ces nouvelles mesures, auxquelles s'ajouteront de futures mises àprenant en compte un plus grandde données issu des collisions accumulées dans le LHC, permettront de procéder à de nouveaux tests rigoureux des prédictions de la(QCD), ladécrivant le comportement de laforte ; nous serons ainsi plus proches de comprendre précisément les caractéristiques fugaces de cettede la nature.