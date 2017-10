Un pompage du CO2 atmosphérique jusqu'à de grandes profondeurs océaniques

Grâce à une caméra sous-marine développée au Laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer (LOV/OOV, UPMC / CNRS) et embarquée lors de diverses campagnes océanographiques, des chercheurs du Laboratoire d'études en géophysique et océanographie spatiales (LEGOS/OMP, UPS // CNES / IRD) et du LOV, ainsi que des chercheurs allemande (GEOMAR) et américaine (Université de Alaska) ont pu, mettre en évidence le long de l'équateur, dans le Pacifique et l'Atlantique, un chemin privilégié pour le transfertde laproduite vers les abysses. L'export delié à ce transfert (pompage biologique du CO2 atmosphérique par l'océan) se ferait en grande partie vers 3000 mètres, soit à une plus grande profondeur que celle attendue. Ces résultats devraient permettre une meilleure compréhension du processus debiologique.L'un rôle primordial dans le cycle du carbone et dans laduen absorbant une grandede carbone atmosphérique. Ce carbone peut être réémis vers l's'il reste dans les couches deou, au contraire, être séquestré dans l'en profondeur par des processus biologiques, chimiques et physiques complexes. Il peut notamment être fixé par les organismes phytoplanctoniques en surface, puis eux-mêmes être consommés par du zooplancton, deset de plus gros organismes, avant d'être entraîné pour partie sous forme de déchets ou de cadavres vers les profondeurs océaniques. La façon dont le carbone de surface est ainsi exporté vers les couches profondes de l'océan n'est pascomprise. Pour comprendre la destination finale du carbone, il est notamment crucial de connaître la profondeur à laquelle les particules (détritus, pelotes fécales) sont reminéralisées (transformées à nouveau en carbone inorganique) et leur advection par les courants océaniques profonds.Au cours de leurs campagnes océanographiques respectives, dont TARA Océan, des équipes defrançaise (LEGOS, LOV), allemande (GEOMAR) et américaine (Université de Alaska) ont utilisé une toute récentesous-marine: l'Underwater vision profileur développé dans un laboratoire français (LOV) et commercialisé dans leentier par une PME française (Hydroptic). À partir des images obtenues à l'aide de cette caméra fixée sur une rosette instrumentée, les chercheurs ont pu mettre en évidence à 8 reprises des colonnes de particules entre la surface et le fond de l'océan. Ces colonnes ont été observées à plusieurs milliers dede distance dans une bande de moins de 500 km de largede l'équateur. Il ressort de façon inattendue que l'export de carbone se fait en grande partie vers 3000 mètres par des chutes de petites particules, dont on ne soupçonnait pas l'importance à de telles profondeurs.Ces résultats suggèrent que l'export se fait à travers le couplage entre des processus biologiques incluant la production primaire locale dans l'équatorial (remontée d'eaux froides et riches en nutriments vers la surface) et la migrationdiurne du zooplancton qui transporte chaque matin une partie de la production primaire qu'il a ingéré vers les profondeurs (300-600 m) où il relâche la partie non assimilée. Les processus physiques liés à la présence de courants zonaux profonds le long de l'équateur jouent aussi un rôledans cette distribution. Les courants moyens profonds à l'équateur sont en effet très spécifiques car organisés en larges bandes de courants s'écoulant zonalement d'est enà l'équateur, et d'ouest en est à 2°. Ces derniers réalisent une sorte de canal privilégié pour la sédimentation des particules qui empêche lahors équateur. Lade cette bande d'export est suggérée par la répétition des mesures à différentes saisons et différentes années. Les futures recherches devront évaluer l'impact de cette voie d'export privilégiée sur lades organismes profonds et sur la capacité des océans à séquestrer du carbone.