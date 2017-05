Le microbiote intestinal pour évaluer la réponse aux immunothérapies

Référence publication:

Des équipes de l'AP-HP, de l'Inra, de Gustave Roussy et de l'Inserm montrent le rôle dudans la réponse aux immunothérapies du. Elles révèlent que chez l', la composition du microbiote intestinal aide à identifier les malades qui vont répondre favorablement ou non au traitement du, l'ipilimumab. Cette étude clinique, menée chez 26 patients, suggère qu'une modification de la composition du microbiote intestinal pourrait améliorer l'efficacité du traitement. Ces résultats sont publiés dans la revue Annals of Oncology et constituent une nouvelle étape vers le traitement personnalisé des cancers.Le microbiote intestinal est composé de plus de 100 000 milliards deetun rôle primordial dans le développement du. Il constitue un sujet deen plein essor. Les équipes de recherche françaises se mobilisent pour connaître son rôle dans les maladies afin d'améliorer l'efficacité des traitements.Dans cette étude réalisée chez l'homme, le Pr Franck Carbonnel, Chef du service de gastro-entérologie à l'Bicêtre, AP-HP, le Dr Patricia Lepage de l'Inra, le Pr Caroline Robert et le Pr Nathalie Chaput deont étudié le microbiote intestinal de 26 patients atteints de mélanome avec des métastases et traités par l'anticorps monoclonal ipilimumab.L'ipilimumab est unepar anticorps anti-CTLA4 qui mobilise le système immunitaire dupour combattre la. Le traitement est efficace chez une partie des malades, au prix d'effets indésirables sérieux, tels que des entérocolites qui ressemblent à la. Les équipes ont montré que la composition du microbiote intestinal permet de reconnaître à l'avance les malades pour lesquels le traitement sera bénéfique ou non et ceux qui vont développer une. Les patients qui présentent uneriche en bactéries Faecalibacterium et autres Firmicutes (notamment Faecalibacterium prausnitzii, Gemmiger formicilis et d'autres bactéries produisant du butyrate ; profil A) ont uneau traitement que les patients dont le microbiote est riche en bactéries du type Bacteroides (profil B). Par ailleurs, les patients présentant le profil A sont davantage sujets aux entérocolites que les patients du profil B.Ces résultats confirment le rôle du microbiote dans la réponse aux immunothérapies du cancer. Ils ouvrent la voie à une meilleure identification des malades pouvant bénéficier de ces traitements. Enfin, ils constituent une étape majeure vers une manipulation de la composition de laafin d'améliorer l'efficacité de l'immunothérapie. Des recherches restent à mener pour limiter les effets secondaires induits par le traitement.Baseline gut microbiota predicts clinical response and colitis in metastatic melanoma patients treated with ipilimumab. N. Chaput ; P. Lepage ; C. Coutzac ; E. Soularue ; K. Le Roux ; C. Monot ; L. Boselli ; E. Routier ; L. Cassard ; M. Collins ; T. Vaysse ; L. Marthey ; A. Eggermont ; V. Asvatourian ; E. Lanoy ; C. Mateus ; C. Robert ; F. Carbonnel. Annals of Oncology, mai 2017Publié en ligne le 27 mars 2017 - DOI: https://doi.org/10.1093/annonc/mdx108